Video. La China Suárez se lanzó como cantante: escuchá su tema junto a Santi Celli

El videoclip es en blanco y negro, transcurre en una calle de adoquines en donde se los ve a los dos cantantes enfrentados. Primero de lejos y luego casi pegados. De hecho finaliza con la China Suárez y Santiago Celli mirándose a los ojos y agarrándose de la mano.

La relación de la China con la música comenzó en Casi Ángeles donde integraba la banda Teen Angeles como “Jaz” Romero. Tras esa experiencia, grabó los covers de Trátame suavemente y You know I´m no good para la banda sonora de los films Abzurdah y El hilo rojo.

Una semana atrás, la actriz compartió el primer adelanto de la canción, con un video que publicaron al unísono con Celli en sus redes sociales. Con imágenes en blanco y negro, los adelantos muestran escenas de la intro del tema musical.

"El juego del amor" fue producido por el legendario Cachorro López, que trabajó con artistas de la talla de los Fabulosos Cadillacs, Diego Torres y Laura Miller. También fue producido por Ale Sergi, el cantante de Miranda.

Además del estreno en las redes sociales, el dúo presentará oficialmente el tema el sábado a las 20 en Niceto Club, aprovechando el recital que Celli tenía anunciado en ese lugar.

La China Suárez recibió el apoyo de su amiga Lali Espósito, quien por medio de una historia en su Instagram, la alentó para seguir trabajando en la música