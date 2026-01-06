Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La celebración de los Reyes Magos en Pergamino tuvo un episodio inesperado cuando uno de los paracaidistas que representaba a Gaspar sufrió un accidente durante el aterrizaje y debió ser trasladado de urgencia al hospital. El hecho ocurrió en el Parque Belgrano, ante la mirada de cientos de familias que participaban del tradicional evento.

El hecho ocurrió durante el acto central, cuando tres paracaidistas descendieron ante una multitud que aguardaba el arribo de los personajes. Los dos primeros descendieron sin inconvenientes, pero el tercero perdió el control en la maniobra final y realizó una acción brusca para evitar caer sobre el público. Como consecuencia, impactó fuertemente contra el suelo y quedó tendido, generando preocupación entre los presentes.

El hombre accidentado, de 44 años y oriundo de la ciudad de Lincoln, fue asistido rápidamente por personal del SAME, mientras efectivos de seguridad y colaboradores del evento organizaron un cordón sanitario para facilitar su traslado en camilla al Hospital San José de Pergamino.

De acuerdo con el parte médico al que accedió el medio local Primera Plana, el paciente ingresó con un traumatismo en la cadera derecha, permaneciendo estable tras los primeros estudios. Se le realizaron estudios por imágenes para evaluar el alcance de la lesión y descartar una posible fractura, diagnóstico que hasta el momento no fue confirmado oficialmente.

Más tarde, el Hospital San José dispuso su derivación al Hospital Municipal de Lincoln, donde continuará su recuperación, siguiendo los protocolos habituales y en función de su evolución clínica.

En medio de la conmoción, desde la organización y testigos del evento aclararon versiones que circularon en redes sociales: no hubo camionetas involucradas ni caídas posteriores al aterrizaje. El único incidente ocurrió durante la maniobra de descenso, una práctica que requiere amplio margen de frenado y conlleva riesgos propios de la actividad.

La rápida intervención de los servicios de emergencia fue clave para la atención del herido. Además, medios locales como La Opinión Online destacaron la actitud del paracaidista, quien priorizó la seguridad del público, eligiendo impactar contra el suelo antes que poner en peligro a los asistentes.

La llegada de los Reyes Magos al Parque Belgrano es un clásico de la agenda anual de Pergamino y suele convocar a numerosas familias. Este año, pese al susto, el evento continuó y concluyó con el tradicional arribo de los personajes a la Iglesia Merced, manteniendo viva una de las celebraciones más esperadas por los niños.