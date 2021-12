Video. "Papá Noel justiciero" atrapó a un ladrón que había robado una cartera

Este domingo, un repartidor disfrazado de Papá Noel se convirtió en héroe y atrapó a un ladrón en la ciudad de Rosario luego de ver cómo le robaba la cartera a una mujer.

El "Papá Noel justiciero" persiguió al delincuente y logró reducirlo sobre la vereda hasta que la llegada de efectivos policiales.

El hecho ocurrió en horas de la tarde sobre la calle Jujuy, entre Boulevar Oroño y Balcarce, cuando el repartidor visualizó desde su moto a un sujeto cometiendo un delito. Sin pensarlo demasiado, intervino y alcanzó a los pocos metros al delincuente mientras los vecinos daban aviso a las autoridades.

En un video publicado en las redes sociales, se puede al sospechoso reducido en el piso por el hombre vestido de Papá Noel y pidiendo que lo dejen moverse: "Me estás lastimando hermano, no me voy a mover, te doy mi palabra".

Luego de varios minutos, y según precisó el portal Rosario3, efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar y se llevaron detenido al ladrón, mientras que la víctima del robo recuperó la cartera que le habían sustraído