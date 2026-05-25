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Una impactante persecución policial ocurrió en la ciudad bonaerense de Junín, donde un hombre de 45 años fue detenido luego de escapar durante varios kilómetros por la Ruta Provincial 65 mientras transportaba bombas molotov presuntamente destinadas a atacar a su expareja.

El detenido fue identificado como Martín Sebastián Salcedo, quien había sido denunciado horas antes por violencia familiar y tenía una restricción perimetral vigente dictada por la Justicia.

El episodio ocurrió el lunes en la intersección de avenida Alvear y Juana Azurduy, en la periferia de Junín. Personal de la comisaría Segunda acudió al lugar tras recibir el llamado de un vecino que alertó sobre la presencia sospechosa de un hombre dentro de un Volkswagen Vento gris estacionado cerca de la vivienda de su expareja.

Cuando los efectivos intentaron identificarlo, Salcedo aceleró bruscamente y escapó a toda velocidad, dando inicio a una intensa persecución policial que se extendió por aproximadamente 10 kilómetros sobre la Ruta Provincial 65.

Según se observa en el video del hecho, el conductor realizó peligrosas maniobras evasivas mientras dos patrulleros intentaban interceptarlo.

Choques, disparos y fuga desesperada

La persecución alcanzó su momento más dramático a la altura del relleno sanitario de la zona, donde el sospechoso chocó contra uno de los móviles policiales y terminó dentro de una zanja. A pesar del impacto, logró reincorporarse a la ruta e intentó continuar la fuga en contramano.

Tras chocar contra un patrullero, el auto de Salcedo cayó dentro de una zanja.

Ante la sospecha de que el hombre pudiera estar armado o portar elementos peligrosos, uno de los efectivos descendió del patrullero y efectuó disparos contra el vehículo. En las imágenes grabadas por un testigo se escucha la reacción de quienes presenciaban la escena: “¡No, lo mató, amigo! Le pegó un tiro en la cabeza!”.

Sin embargo, Salcedo resultó ileso y continuó manejando algunos kilómetros más hasta que finalmente fue interceptado por móviles de apoyo en dirección a Junín.

Hallaron bombas molotov y un bidón con nafta

Tras concretar la detención, los policías requisaron el Volkswagen Vento y encontraron un bidón con nafta y dos botellas con trapos preparados como bombas molotov.

De acuerdo con fuentes de la investigación, el sospechoso planeaba utilizar esos elementos para atacar a su expareja, quien lo había denunciado por violencia familiar el día anterior.

La causa quedó en manos de la fiscal Vanina Lisazo, titular de la UFI Nº1 del Departamento Judicial Junín, quien imputó a Salcedo por daño calificado en flagrancia y resistencia a la autoridad.

Además, el Juzgado de Familia local ya había dispuesto una restricción perimetral para proteger a la víctima.