La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) atraviesa horas de máxima tensión, luego de que el “Big” aplicara una fuerte sanción colectiva a todos los jugadora por una grave infracción vinculada al repechaje.

Según comunicó el propio dueño de casa, varios de los participantes que ingresaron, recientemente, rompieron una regla fundamental del reality, al compartir información del afuera, algo estrictamente prohibido dentro del juego.

Duro castigo a los que ingresaron en el repechaje

Los apuntados fueron Brian Sarmiento, Yipio, Lola y Andrea del Boca, quienes habrían deslizado comentarios sobre situaciones externas, alterando una de las normas centrales del aislamiento; la situación derivó en un duro comunicado frente a todos los jugadores.

“Quiénes ingresaron el miércoles pasado a mi casa, sabían, obviamente de ante mano, que toda la información obtenida afuera no debía ser trasmitida puertas adentro”, comenzó diciendo el dueño de casa.

En este marco, prosiguió: “No voy a permitir que el juego se desvirtúe porque algunos jugadores desconocen cómo utilizar el poder de esta información; permitanme decirles que todo poder conlleva una responsabilidad y, en el caso de ustedes, es el silencio; sin embargo, en estos días vi varias conversaciones, en las cuales esta regla fue desobedecida y, por supuesto, habrá sanción”.

“Lola, Andrea, Yipio, Brian, a ustedes voy a dirigirme: quiero decirles que ya forman parte de la próxima placa de nominados; a esta altura, ya no hacen falta más advertencias”, cerró, indignado.

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