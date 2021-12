Video. Un hombre evitó que atropellen a una pequeña

Un hombre se arrojó sobre una niña que cruzó "ciega" la calle y evitó que la atropellen, fue en la localidad de Frías en la provincia de Santiago del Estero.

Las imágenes fueron captadas por cámaras de seguridad ubicadas en la zona, y muestran el preciso momento en que casi ocurre la tragedia.

Fue el pasado miércoles cerca del mediodía, en calle Carlos Monti del Bº Centro.

Dos niñas jugaban en una vereda, y en un momento una de ellas corre por la acera, mientras que la más pequeña hace lo mismo, pero en dirección a la calle.

En ese momento se aproximaba una Combi que tiraba un carrito. El héroe, identificado como Fernando Tauil, ve la situación y sale presuroso de un supermercado ubicado en el lugar, retiene y abraza a la pequeña, y ambos caen al piso.

La menor solo presentaba un susto y un raspón. Afortunadamente, fue salvada de una "muerte casi segura".

"Gracias a Dios está bien la niña, gracias a Dios no estamos lamentando una tragedia. Escuché a la madre decir que 'no corra', me di vuelta y vi a la niña cruzarse. No pensé en nada, sólo en auxiliarla", remarcó Fernando a Nuevo Diario.

Al mismo tiempo agregó: "Después entré en estado de shock. Podría haber pasado cualquier cosa. Pero gracias a Dios, la niña está bien, que es lo más importante".