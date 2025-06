El OVNI caído

Pero el episodio más llamativo ocurrió sobre la laguna La Amarga, la noche del sábado 7 de junio de este año. José relata que, al ver algo cayendo del cielo entre luces, pensó que era una avioneta. De inmediato llamó a la policía. “Era algo grande. Fuimos pensando que íbamos a encontrar gente herida. Pero no había ni incendio, ni explosión, ni nada. Llamé a otro puestero y no solo me confirmó que el objeto estaba en la zona, sino que me dijo que llevaba dos horas quieto en el mismo lugar, girando”. Ademas aseguró que: “Yo estoy seguro de que era un OVNI y que cayó en La Amarga. La dueña del campo caminó por la laguna y encontró unos círculos grandes, inexplicables”.

Pudimos hablar también con el otro puestero, Carlos Suárez. En exclusiva, nos relató: “No lo vi caer, pero sí lo vi detenido, suspendido a unos 10 o 15 metros sobre el suelo. Lo vieron camioneros y más gente. No hay noche que no pase algo. A veces bajan despacito, otras veces van fuerte.”