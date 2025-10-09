Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La diputada nacional y candidata a senadora por Río Negro, Lorena Villaverde, de La Libertad Avanza (LLA), se sometió a un narcotest y rinoscopía para responder a acusaciones que la vinculaban con el primo de Federico “Fred” Machado, empresario investigado por narcotráfico. La funcionaria grabó el procedimiento y lo difundió en sus redes sociales, asegurando que busca demostrar su inocencia “con hechos y no con discursos”.

El gesto de Villaverde se produce en medio del escándalo que salpica a José Luis Espert, denunciado por recibir fondos de un empresario investigado por narcotráfico. Durante una sesión en la Cámara de Diputados, el legislador Martín Soria mencionó a Villaverde directamente:

“Ciccarelli estuvo en las gradas de este Congreso. ¿Quién lo dejó entrar? ¿Espert o su actual pareja, la dipunarco de mi provincia, Lorena Villaverde?”, cuestionó Soria, en referencia a Claudio Ciccarelli, primo y hombre de confianza de Fred Machado.

En respuesta, Villaverde publicó en Instagram el video del narcotest y la rinoscopía, afirmando: “No me interesa entrar en el barro ni responder agravios. Prefiero demostrar con hechos que se puede hacer política con transparencia. La confianza se gana con gestos, no con discursos”.

Resultados negativos en los exámenes

Los estudios incluyeron detección de cocaína, marihuana, anfetaminas, éxtasis y opiáceos, y todos dieron negativos. Villaverde subrayó los resultados frente a sus seguidores. “No se detectó ningún tipo de drogas”, aseguró, mostrando los certificados médicos en sus historias de Instagram.

“Han dicho que soy narcotraficante y otras cosas más. Quiero mostrar cuántos pares son tres botas y quién es quién. Entonces dije voy a hacer el procedimiento y acá estoy”, se la escucha decir en el video.

Vieja causa en Estados Unidos y presión política

La diputada tiene una vieja causa vinculada a drogas en Estados Unidos, que le prohíbe el ingreso al país, un antecedente que volvió a surgir tras las denuncias contra Espert. Mientras tanto, sectores del oficialismo libertario y partidos opositores, como PRO y Primero Río Negro, reclamaron su renuncia: “José Luis Espert renunció a su candidatura. Tu turno, @LoreVillaverde1”, escribió el dirigente macrista Juan Martín.

A lo que Villaverde respondió con firmeza: “La Argentina está como está por tibios, hipócritas y especuladores como vos. No hay medias tintas: o estás con Milei o estás contra él”.

Por su parte, el empresario Claudio Ciccarelli, vinculado a la campaña presidencial de Espert en 2019 y primo de Fred Machado, negó cualquier relación ilícita: “Nunca he sido acusado ni imputado por delito alguno. Es falso que mantenga relación de pareja con la persona mencionada por el diputado. También es falso que sea testaferro de nadie”.

A pesar de los certificados y exámenes médicos, la campaña de Villaverde en Río Negro continúa marcada por la presión política y la persistente sombra de Fred Machado, proyectada ahora sobre su primo Ciccarelli. La diputada insiste en mantener su candidatura y reafirma su postura de transparencia: “No tengo nada que ocultar. La política se demuestra con hechos, no con rumores ni agravios”, concluyó.