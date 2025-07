Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de que el presidente Javier Milei calificara de “traidora” a Victoria Villarruel por no frenar el avance de la sesión en el Senado, en la que la oposición aprobó un aumento para jubilados y otras iniciativas que, según el oficialismo, comprometen el equilibrio fiscal, la vicepresidenta respondió con dureza y profundizó la interna en La Libertad Avanza. “Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo”, disparó este sábado en los comentarios de un posteo de Instagram que había compartido días atrás, vinculado a su visita a Tucumán por el Día de la Independencia.

Si bien la también titular del Senado no publicó ese mensaje con la intención de confrontar directamente al jefe de Estado, aprovechó para contestar a quienes la criticaron con dureza. Uno de los reproches apuntó a que permitió la votación de la moratoria. “¿Vos querés romper el equilibrio fiscal?”, le preguntaron.

“Si hay equilibrio entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y un discapacitado menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo”, replicó la vicepresidenta, en alusión a Milei, quien había arremetido -implícitamente- contra ella durante un acto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

En esa línea, Villarruel remarcó que cumplió con su “función constitucional” y sostuvo que los agravios “por los jubilados y los discapacitados” le otorgan “la tranquilidad de estar en apoyo de los argentinos más vulnerables”. De hecho, insistió que “si quieren ahorrar terminemos con los gastos de la SIDE” y cuestionó al presidente por la falta de diálogo entre ambos: “Cuando decida hablar y comportarse adultamente podré saber cuáles son sus políticas, dado que no habla”.

El cruce se intensificó en horas de la madrugada. La vice recordó igualmente un episodio que la incomodó: el desplante de Milei en el tedeum del 25 de mayo, cuando le negó el saludo en la Catedral Metropolitana. “Un presidente que no puede ni saludar a la persona con la que llegó al poder. Hacele el reclamo a él que yo la educación no la pierdo nunca”, contestó a una crítica por no haber estado al lado del mandatario.

A su vez, lanzó dardos contra Karina Milei, hermana del Presidente y Secretaria General de la Presidencia, y la diputada Lilia Lemoine, una de sus detractoras más férreas. Cuando otro usuario señaló que “el dueño de las ideas” era el jefe de Estado, respondió de manera categórica: “No se por qué no puso a la hermana o a la limones que a ustedes les gustan tanto”.

Las respuestas de Villarruel no se limitaron a defenderse: incluyeron chicanas e ironías. Un usuario le dijo que coquetea con la casta por sus viajes en avión y ella retrucó: “En avión de línea, no un avión privado. No uso aviones del Estado, esos los usa Milei y su hermana”.

Frente a la acusación de haberse corrompido, escribió con sarcasmo: “¿En serio yo me corrompo viviendo en mi depto y viviendo de mi sueldo o se corrompe más quien viaja por el mundo, mete familiares, vive en un palacio y no sale de ahí para ver como la pasa la sociedad?”.

“Se le fue el cargo a la cabeza”, le reprochó un seguidor. Y ella esbozó: “Sin embargo soy el funcionario que más seguido lo ve. Porque voy al supermercado, me compro mis propias cosas y viajo por todo el país. Hace rato que nadie ve a los argentinos pero se ve a que vos te parece muy bien”.

“No traiciono pero no convalido mentiras “

A una persona que manifestó la decepción de sus votantes, le contestó con dureza: “Si el pueblo argentino se decepciona porque un vice cumple con su función, no es un chupamedias ni un servil y su objetivo es la Patria y no políticos que hoy dicen una cosa y mañana otra, entonces es un problema de los que razonan así”. Seguidamente, advirtió: “Yo razono con rectitud. Si fuera desleal hace rato que estoy haciendo merengue con lo que veo”.

Otro comentario la acusó de traicionar al presidente. La titular del Senado retrucó: “No traiciono pero no convalido mentiras ni decisiones que perjudiquen a los argentinos”. Y ante una crítica similar, añadió: “El presidente no debe traicionar lo que dijo porque si lo hace los demás debemos marcárselo”.

Algunos anticipaban su salida de “las fuerzas del cielo” —en referencia al espacio libertario— e incluso insinuaban que buscaba una candidatura en otro sector. Cuando le indicaron que terminaría con una banca “de andá a saber qué partido”, Villarruel sentenció: “Preocupate por el 2026. Dejen de fumarse un ombú, hay mucha gente sufriendo y ustedes viniendo a patotear a un vicepresidente por cumplir con su función”.

A su vez, la vincularon con el kirchnerismo. “Si tenés alguna acusación legal, te espero. Pero si hablás por boca de cotorra mejor llamate a silencio”, declaró. Ante quienes daban por hecha su salida del Gobierno, dijo con ironía que se sentía “preocupadísima”. Finalmente, sobre su salario, aseveró: “Está congelado desde diciembre de 2023, pavotona”.

