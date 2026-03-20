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Un violento hecho que involucra a un integrante de la Policía se registró en la ciudad de Mar del Plata, donde un efectivo insultó y agredió físicamente a una mujer que se presentó en una dependencia para radicar una denuncia. Como consecuencia, el uniformado quedó apartado de sus funciones durante tres meses. El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

Según trascendió en medios locales, Teresa Lissalt del Pilar llegó junto a su pareja a la comisaría 16ª con la intención de denunciar una estafa vinculada a la venta de productos a través de redes sociales.

“Recibí un mensaje de una amiga con capturas de que estaban vendiendo mis espejos por Marketplace con otro precio. Le empezaron a escribir y se retiraban en mi negocio. Entonces vine a la comisaría 16ª, la más cercana, donde me dijeron que no me tomaban la denuncia porque no hay delito. Le dije que están estafando gente y mandan a mi local a retirar los espejos”, relató en diálogo con Canal 8.

El subteniente, con más de 17 años de trayectoria, rechazó tomar la presentación al sostener que “no hay delito penal”, debido a la ausencia de un robo concreto. El intercambio subió de tono cuando la denunciante insistió en que su caso debía ser atendido, pero el uniformado mantuvo su postura.

“¿Cómo que no nos robaron nada? Nos hacen quedar mal. Mandan una entrega a nuestro local”, cuestionó la mujer, quien luego expresó su malestar por la negativa. “Voy a ir a la DDI y voy a decir que vos….”, advirtió, tal como quedó registrado en el video. “Bueno hacé lo que quieras. ¡Andá a lavarte el orto!“, respondió el efectivo desde su escritorio.

“¿Andá a lavarte el orto me decís?”, replicó, sorprendida. “Bueno, esperame un segundo”, agregó, con la intención de tomarle una foto. En ese momento, al intentar registrar la situación con su celular, el agente se levantó, la empujó hacia la salida y la golpeó. Se produjo un breve forcejeo, en medio del cual la mujer pidió ayuda a su pareja. El objetivo del policía era expulsarla de la dependencia, frente a la resistencia que ella pudo oponer.

El conflicto escaló y, ante el revuelo generado, otros efectivos intervinieron. “Él me agrede verbalmente, yo me vuelvo para filmarlo y ahí empieza el forcejeo y los empujones. Tengo lesiones de un oficial de policía“, contó Teresa al canal marplatense.

“Si bien voy a destacar que el comisario me atendió bien y trató de bajarme los decibeles porque yo me puse muy mal, tiene un grado de responsabilidad porque maneja la comisaría. Y al muchacho le habían sacado el arma hace poco, es un oficial conflictivo“, declaró.

“Me dijo que no sabía cómo disculparse, que se escapaba de sus manos. Me atendió bien y me habló siempre en el mismo tono de voz. Además, me dio la razón, que el oficial tendría que haberme tomado la denuncia. Si estafar gente no es delito, ¿qué es un delito?“, añadió. “Él no me quería tomar la denuncia, me corresponde por cercanía y por donde tengo el local. Entonces me puse en posición de que tenía que tomarme la denuncia y pasó esto“, sentenció.