Luciana Martínez, ex participante de Gran Hermano, rompió el silencio luego de haber sido liberada por la Justicia en el marco de la causa en la que fue acusada de robarle a un turista estadounidense. En una entrevista televisiva, la joven dio su versión de los hechos, aseguró haber sido víctima de violencia y denunció un presunto abuso por parte del hombre que la denunció.

Martínez recuperó la libertad este martes junto a su mánager, Cristian Wagner, luego de haber permanecido dos días detenidos. La Justicia resolvió su excarcelación al no encontrar pruebas que acrediten ni el robo ni que hayan drogado al denunciante. En paralelo, la investigación dio un giro: ahora el foco está puesto en el turista, identificado como Bradley Cameron Varela, quien será investigado por un supuesto abuso. “Sentí miedo todo el tiempo”: el testimonio de la ex Gran Hermano Durante una entrevista en el programa A la Barbarossa (Telefe), Luciana se mostró visiblemente afectada y llegó a quebrarse al aire. “Estaba muy angustiada y triste. Sentí miedo todo el tiempo”, expresó. La joven relató cómo comenzó la noche: había asistido a la inauguración de un bar en Palermo junto a amigos, donde consumieron alcohol y luego se trasladaron a otro boliche. Allí conocieron al turista estadounidense, con quien comenzaron a interactuar. El encuentro en el hotel Según su relato, la comunicación con el hombre era limitada por la barrera idiomática. Sin embargo, aceptó ir a su hotel, aclarando que lo hizo por decisión propia y bajo los efectos del alcohol. Ya en la habitación, el turista habría ofrecido alcohol y drogas. La situación, inicialmente distendida, comenzó a tornarse íntima hasta que, según Martínez, todo cambió abruptamente. En eso que me empieza a tocar la ropa, se da cuenta que no soy una chica cis. Él cambia, empieza como a mostrar una forma más desde el enojo. Ahí es donde me da vuelta, me agarra de los brazos, me agarra del pelo para que yo baje. Entonces ahí es donde me incomodo y grito: “Amigo, me quiero ir”“, continuó. El conflicto escaló cuando el mánager de Martínez intentó intervenir. Según la joven, el turista habría cerrado la puerta con llave, lo que derivó en una pelea.

Wagner intentó abrir la puerta, pero Varela le puso llave y no lo pudo hacer. Le preguntó a Luciana si estaba bien y comenzó a golpear para poder ingresar. Martínez le pidió que quería salir y es ahí cuando el turista abrió la puerta del baño y comenzó a pelearse con el representante de la ex Gran Hermano.

“Escucho que hay gritos y salgo. Como puedo, salgo y lo único que alcanzo a ver es que el muchacho este tira el teléfono, el celular de mi amigo y lo muerde. Ellos estaban muy cerca de la ventana los dos”, reveló.

Luego, para calmar la situación, Luciana le pidió a su mánager que se fuera del hotel. Wagner le preguntó si estaba segura de quedarse con él. Martínez dijo que sí.

En las imágenes que trascendieron se ve cómo tanto Luciana, como su amigo y el turista están alcoholizados. “Si él se quedaba, toda esta guerra iba a seguir.Le pedí enojada que se vaya, por eso se fue”, enfatizó.

Luego, contó que su amigo se llevó algunas de las pertenencias del turista, aunque no fue muy clara en explicar los motivos por los cuales lo hizo. Luciana explicó que su amigo tomó todo lo que el turista arrojó por la ventana, momento que quedó registrado en otra cámara de seguridad.