Martínez recuperó la libertad este martes junto a su mánager, Cristian Wagner, luego de haber permanecido dos días detenidos. La Justicia resolvió su excarcelación al no encontrar pruebas que acrediten ni el robo ni que hayan drogado al denunciante.
En paralelo, la investigación dio un giro: ahora el foco está puesto en el turista, identificado como Bradley Cameron Varela, quien será investigado por un supuesto abuso.
“Sentí miedo todo el tiempo”: el testimonio de la ex Gran Hermano
Durante una entrevista en el programa A la Barbarossa (Telefe), Luciana se mostró visiblemente afectada y llegó a quebrarse al aire. “Estaba muy angustiada y triste. Sentí miedo todo el tiempo”, expresó.
La joven relató cómo comenzó la noche: había asistido a la inauguración de un bar en Palermo junto a amigos, donde consumieron alcohol y luego se trasladaron a otro boliche. Allí conocieron al turista estadounidense, con quien comenzaron a interactuar.
El encuentro en el hotel
Según su relato, la comunicación con el hombre era limitada por la barrera idiomática. Sin embargo, aceptó ir a su hotel, aclarando que lo hizo por decisión propia y bajo los efectos del alcohol.
Ya en la habitación, el turista habría ofrecido alcohol y drogas. La situación, inicialmente distendida, comenzó a tornarse íntima hasta que, según Martínez, todo cambió abruptamente.
En eso que me empieza a tocar la ropa, se da cuenta que no soy una chica cis. Él cambia, empieza como a mostrar una forma más desde el enojo. Ahí es donde me da vuelta, me agarra de los brazos, me agarra del pelo para que yo baje. Entonces ahí es donde me incomodo y grito: “Amigo, me quiero ir”“, continuó.
El conflicto escaló cuando el mánager de Martínez intentó intervenir. Según la joven, el turista habría cerrado la puerta con llave, lo que derivó en una pelea.
“Escucho que hay gritos y salgo. Como puedo, salgo y lo único que alcanzo a ver es que el muchacho este tira el teléfono, el celular de mi amigo y lo muerde. Ellos estaban muy cerca de la ventana los dos”, reveló.
Luego, para calmar la situación, Luciana le pidió a su mánager que se fuera del hotel. Wagner le preguntó si estaba segura de quedarse con él. Martínez dijo que sí.
En las imágenes que trascendieron se ve cómo tanto Luciana, como su amigo y el turista están alcoholizados. “Si él se quedaba, toda esta guerra iba a seguir.Le pedí enojada que se vaya, por eso se fue”, enfatizó.
Luego, contó que su amigo se llevó algunas de las pertenencias del turista, aunque no fue muy clara en explicar los motivos por los cuales lo hizo. Luciana explicó que su amigo tomó todo lo que el turista arrojó por la ventana, momento que quedó registrado en otra cámara de seguridad.
Las imágenes de cámaras de seguridad muestran que, horas después, varios objetos fueron arrojados desde la habitación hacia la calle. Posteriormente, Wagner habría recogido esas pertenencias y abandonado el lugar.
Luciana dijo que entre ambos arrojaron las cosas por la ventana en medio de la pelea. Es recién horas después, ya en su casa, que Luciana se enteró que su representante había tomado las pertenencias del turista.
Y él me cuenta. Y me dice: “Amiga, yo tengo el bolso en mi habitación, ahora me cambio, voy y devuelvo todo”. Al respecto, Martínez trató de justificar a Wagner y dijo que él “se llevó las cosas porque estaba borracho”.
Qué muestran las grabaciones
Los registros de seguridad indican que:
- A las 7:07 cayeron prendas y objetos desde la habitación.
- Minutos después, Wagner los recogió y se retiró.
- A las 7:49, Martínez salió sola del hotel.
Según la denuncia, la joven intentó pedir un auto mediante una aplicación, pero el turista canceló el viaje, por lo que ella se retiró a pie.
Al cierre de la entrevista, Martínez hizo hincapié en las situaciones de discriminación que ha vivido por su identidad de género y explicó por qué no denunció el supuesto abuso de inmediato. “Yo esto ya lo viví desde chica. Quería evitar el escrache por todo lo que sufrí antes”, sostuvo.
El caso continúa en investigación con versiones contrapuestas. Mientras la acusación inicial por robo perdió fuerza tras la falta de pruebas, ahora la Justicia deberá determinar si existió violencia o abuso durante el episodio.
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