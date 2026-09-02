En el mismo día que el arzobispo de Buenos Aires Jorge García Cuerva confirmó los lugares que estará el Papa en su visita a la Argentina, Crónica encontró en Plaza de Mayo a un grupo de sacerdotes que disfrutaban de la caída del sol, de paseo de las palomas y turistas; además, algunos mostraban su asombro por la ciudad.

Los 12 visitantes pidieron ayuda para que les sacaran una foto grupal. En plena sesión, justo pasaba por ahí un periodista de Crónica. Posaron casi como un equipo de fútbol: siete de pie y cinco arrodillados. Doy fe. De fondo, la Casa de Gobierno y la Pirámide de Mayo. Luego, posaron también para Crónica, con el fondo del Arzobispado y la Catedral.

El Padre Tomás Bunello le dijo a Crónica: “Es una gran alegría que venga el Papa. Va a ser muy buena. Hay que prepararse, hay que rezar y sacar muchos frutos de esta visita”.

Si hay foto, hay video y declaraciones. Breves, pero concretas.

Los protagonistas integran la congregación del Instituto del Verbo Encarnado (IVE), una familia religiosa católica fundada en San Rafael, Mendoza, Argentina, el 25 de marzo de 1984 por el sacerdote Carlos Miguel Buela. El IVE tiene una presencia muy importante en Italia, con varias casas, seminarios y parroquias. La sede central está en Segni, dentro de la diócesis de Velletri – Segni, Roma. También existen seminarios mayores e internacionales en otras localidades, como Montefiascone.

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Lejos de las polémicas, este grupo llegó desde Italia para una visita y recorrida especial. El padre Tomás Bunello le dijo a Crónica que visitarán la Catedral, entre otros lugares porteños. En relación a la visita del León XIV, prevista para el 8 de noviembre, respondió: “Es una gran alegría. Nosotros venimos de Italia justamente, así que es una gran alegría que pueda venir a Argentina. Va a ser muy buena. Hay que prepararse, hay que rezar y sacar muchos frutos de esta visita.”

Otro de los integrantes, reflexionó: “Yo soy de El Salvador, Centroamérica. Soy uno de los más cercanos. Vengo a conocer donde nació la congregación a la que pertenezco, el Instituto Verbo Encarnado. Es la primera vez que vengo a Argentina. Es muy lindo. Muy buena experiencia.”

Uno de los sacerdotes, de El Salvador, confesó: “Vengo a conocer donde nació la congregación a la que pertenezco, el Instituto Verbo Encarnado. Es la primera vez que vengo a Argentina. Es muy lindo. Muy buena experiencia”.

Un tercer sacerdote, emocionado de estar en Buenos Aires, confesó: “Es la primera vez que vengo a la Argentina a conocer este hermoso país, donde nació un gran carisma religioso. Espero aprovecharlo mucho.”

Después de las fotos, los 12 se fueron juntos, caminando rumbo a la Catedral. A sólo metros, está el Arzobispado, donde Jorge García Cuerva encabezó la conferencia de prensa preparatoria de la despedida del Papa Francisco y donde ahora delinea, junto a la Comisión Episcopal Argentina y el gobierno de Javier Milei, todos los preparativos de recepción de León XIV.

Otro de los referentes de la congregación italiana, le reveló a Crónica: “Es la primera vez que vengo a la Argentina a conocer este hermoso país, donde nació un gran carisma religioso. Espero aprovecharlo mucho”.