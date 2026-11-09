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La llegada del Papa León XIV es histórica porque marca el regreso de un Sumo Pontífice a suelo argentino tras 39 años, pero también deja una huella por el movimiento turístico que se registró desde la semana pasada hasta el sábado. Miles de religiosos viajaron desde las 22 provincias del país hasta Buenos Aires para ser testigos del recorrido y los encuentros.

De acuerdo con lo que indicaron desde el Observatorio Argentino de Turismo (OAT) que depende de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), la visita del Papa -desde el 8 al 11 de noviembre- movilizó a 3 millones de personas entre nacionales e internacionales. Asimismo, hay hasta 7 millones de peregrinos en total en los distintos eventos.

Más de dos millones de personas se congregaron en Palermo para participar de la Santa Misa encabezada por el papa León XIV.

En relación al turismo internacional, está liderado por viajeros provenientes de Chile, Perú y Brasil. Asimismo, indicaron que Buenos Aires, Luján y Córdoba son los destinos que concentran más expectativa.

Según la CAT, el impacto generado por el Papa al país argentino alcanza al alojamiento, la gastronomía, el transporte y el comercio de los destinos involucrados.

Visitantes y ocupación

Para la Ciudad de Buenos Aires se proyecta la llegada de más de 1,2 millones de visitantes del interior y del extranjero, a los que se suma el público local de los eventos masivos del itinerario papal. Para el fin de semana largo, la CAT estimó una ocupación hotelera promedio del 75%.

León XIV encabezó una multitudinaria misa en el Monumento a los Españoles, donde llamó a defender el valor de la familia y alertó sobre las problemáticas sociales que afectan a los hogares argentinos.

En relación a Luján y el corredor oeste del conurbano, el informe estimó que eran las zonas con mayor expectativa de convocatoria. Las búsquedas de alojamiento en Luján y alrededores crecieron más de 1800% y se esperaba una ocupación plena, con la llegada de al menos 2 millones de personas.

En General Rodríguez, las búsquedas de alojamiento marcaron un alza de 1354%; en Pilar, se notó un aumento de 105% en el mismo período; mientras que en Mercedes también se esperaba niveles altos de ocupación.

Así fue la llegada del Papa León XIV al aeroparque “Jorge Newbery”.

Por otro lado, en Córdoba se podría llegar hasta 1,5 millones de visitantes. La capital provincial esperaba ocupación plena, con reservas previas cercanas al 70%. El movimiento también llegaría a las Sierras: en Villa Carlos Paz las reservas superaban el 70% y en Alta Gracia las búsquedas de alojamiento habrían subido casi 400%.

El 11 de noviembre, el Papa León XIV deja el territorio argentino y parte hacia Perú, donde sigue la gira hasta el 17.