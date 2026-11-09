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En una jornada marcada por la fe y la emoción, el papa León XIV reunió a más de dos millones de personas en el Monumento de los Españoles, donde celebró una misa centrada en la importancia de la familia, el diálogo y la convivencia.

La convocatoria congregó a fieles de distintos puntos del país y convirtió a la avenida del Libertador en un corredor de casi tres kilómetros, colmado de banderas argentinas y de los colores blanco y amarillo del Vaticano. La expectativa comenzó desde la noche anterior, cuando ya se formaban largas filas antes de la apertura de los accesos. El lema del encuentro fue: “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”.

Durante la homilía, el Santo Padre destacó el papel de la familia como pilar de la sociedad y sostuvo que “cada familia puede convertirse en semilla de auténtica renovación para este país. La historia, la cultura y la sociedad de Argentina han encontrado en la familia la fuente de la cual tomar los valores fundamentales del pueblo”.

El Santo Padre fue recibido por una multitud que lo saludó con banderas argentinas y del Vaticano a su llegada al Monumento de los Españoles.

En ese sentido, pidió: “No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada. Por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época. Abran las puertas de sus casas a Cristo”. También recordó a su antecesor y expresó: “Nuestro amado papa Francisco, que fue obispo de esta Ciudad, lo expresó con pasión”.

En otro tramo de su mensaje, profundizó sobre la transmisión de la fe en el ámbito familiar: “En la intimidad del hogar, la fe se transmite junto con la vida por medio de los gestos más sencillos. La bendición antes de comer, una oración antes de ir a dormir, el perdón y la escucha mutua, los abuelos que enseñan a rezar, ir a misa los domingos, prepararse para hacer un retiro o una peregrinación. La familia es en efecto el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo”.

La avenida del Libertador se convirtió en un corredor de casi tres kilómetros ocupado por personas que llegaron desde distintos puntos del país.

“¡Que viva el papa León!”

La llegada del Pontífice estuvo acompañada por una multitudinaria ovación. Pasadas las 11.15, cuando salió del túnel de la avenida del Libertador, a la altura de Olleros, fue recibido entre aplausos y gritos. Desde allí recorrió el trayecto hasta el Monumento de los Españoles, mientras saludaba a los fieles que aguardaban su paso. “¡Que viva el papa León! ¡Que viva el papa León! ¡Que viva el papa León!”, corearon los presentes.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, también participó de la celebración junto al presidente Javier Milei. A su lado estuvo su esposa, la periodista María Belén Ludueña, y su hijo Vito. En declaraciones sobre la convocatoria, Macri manifestó: “Es una alegría ver a un pueblo compartir este momento único, gente que se siente convocada por un pastor que viene a dejarnos un mensaje sobre lo importante que es la familia; el diálogo y el encuentro, es una gran oportunidad para demostrar una sociedad unida”.

El mandatario porteño, quien el día anterior le entregó a León XIV la Llave de la Ciudad como máxima expresión de bienvenida, hospitalidad y aprecio, agregó: “Tenemos que aprovechar este momento histórico para que todo el mundo vea a una Argentina que puede ser mejor que lo que fue. Esa es la gran tarea que tenemos por delante”.

La misa comenzó a las 11.47 y concluyó a las 13.01. Para que los miles de asistentes pudieran seguir la ceremonia desde distintos puntos de Palermo, el Gobierno porteño instaló 33 pantallas a lo largo del recorrido. Antes de la celebración religiosa, Soledad Pastorutti ofreció un espectáculo musical, acompañada por un coro de 150 voces y 50 músicos de la Orquesta Sinfónica de Florencio Varela.

Un operativo con más de 19 mil agentes

La organización del encuentro demandó un amplio trabajo de coordinación entre el Gobierno de la Ciudad, la Nación, la Iglesia y las demás jurisdicciones involucradas en la visita papal. El despliegue porteño contempló tareas vinculadas con el espacio público, la movilidad, el tránsito, la higiene urbana, la salud y la atención de los vecinos y asistentes.

En total, participaron más de 19 mil agentes, entre policías, bomberos, cadetes, personal de tránsito y prevención, equipos de Emergencias y Defensa Civil. El dispositivo sanitario incluyó 30 ambulancias del SAME, un hospital de campaña, dos puestos médicos de avanzada para la atención prehospitalaria inmediata y un helicóptero.

El presidente Javier Milei y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, participaron de la celebración junto al Pontífice.

Además, se instalaron puestos de hidratación cada tres cuadras, 30 carpas eucarísticas —27 sobre la avenida del Libertador y tres en Plaza Seeber— y 15 puntos de encuentro con presencia del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. A estas tareas se sumaron más de 7.500 voluntarios, que colaboraron con la orientación, la información y la atención general del público.

La última visita de un papa a la Argentina había ocurrido en abril de 1987, hace casi 40 años. La agenda de León XIV en la Ciudad continuará este martes a las 20.15 con el Encuentro con los Jóvenes, en el mismo predio de Palermo. Finalmente, el miércoles a las 8 realizará su última actividad en la capital, con una visita a la cárcel de Villa Devoto.

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