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La historia de Silvia Pérez Simondini volvió a cobrar notoriedad tras una entrevista emitida por el programa Telenoche, donde repasó el supuesto avistaje que marcó su vida y mostró parte del trabajo que realiza desde hace décadas junto a su hija Andrea.

Aunque hoy reside en Victoria, provincia de Entre Ríos, la investigadora mantiene un fuerte vínculo con la Patagonia y especialmente con Santa Cruz, lugar donde asegura haber vivido su primera experiencia con un objeto volador no identificado.

El episodio que cambió su vida en Caleta Olivia

De acuerdo con su relato, el hecho ocurrió el 18 de agosto de 1968, cuando vivía en Caleta Olivia. Silvia sostiene que aquella noche una nave se posicionó sobre el techo de su vivienda y que el impacto emocional de la experiencia la llevó a comenzar a investigar el fenómeno OVNI.

“Un OVNI estuvo arriba de mi casa, en Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz. A partir de ese día mi vida cambió”, recordó recientemente en televisión.

Desde entonces comenzó a recopilar testimonios, estudiar casos y viajar por distintos puntos del país donde se reportan avistajes o fenómenos extraños.

La teoría sobre el Golfo San Jorge

En distintas entrevistas, Silvia también habló sobre la actividad que, según afirma, existe en el Golfo San Jorge. En una nota brindada años atrás al portal ADNSUR, aseguró que esa zona de la Patagonia concentra numerosos episodios vinculados a fenómenos extraterrestres.

“Siempre supimos que el Golfo San Jorge es una base extraterrestre. La gente debería mirar más el mar durante la noche porque no todas las luces son barcos”, expresó.

Simondini indicó que el Golfo San Jorge “es una base extraterrestre”.

Según explicó, existen relatos de pescadores y tripulantes de embarcaciones que aseguran haber visto movimientos y luces extrañas sobre el agua, aunque muchas veces prefieren no contarlo públicamente.

El único Museo del OVNI del país

Hace más de tres décadas Silvia decidió instalarse en Victoria, Entre Ríos, donde creó el Museo del OVNI, considerado el único espacio de este tipo en Argentina.

El Museo del Ovni, se encuentra en Victoria, Entre Rios.

El museo funciona dentro de su propia casa y reúne expedientes históricos, fotografías, documentación y registros de reconocidos casos de avistamientos ocurridos en el país y en el exterior.

Entre los archivos más destacados se encuentran documentos vinculados al famoso caso Bariloche de 1995, además de material recopilado durante años de investigación.

Jorge Polanco comandaba un Boing 727 con 150 personas a bordo cuando avistó un OVNI antes de aterrizar en Bariloche. FOTO: INFOBAE

Junto a su hija Andrea, Silvia también integra el CEFORA, la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina, entidad que nuclea investigadores especializados en el tema.

Una vida dedicada a investigar fenómenos inexplicables

A sus 87 años, Silvia continúa realizando investigaciones de campo y participando en encuentros vinculados a la ufología. En la reciente entrevista televisiva reconoció sentirse satisfecha por el camino recorrido y por el reconocimiento obtenido con el paso de los años.

“Hoy me siento muy feliz porque no creí que a esta altura de mi vida iba a recoger lo que sembré durante tantos años”, expresó.

Lo que comenzó, según su relato, con un extraño episodio en una vivienda de Caleta Olivia terminó convirtiéndose en una vida entera dedicada a investigar uno de los fenómenos más enigmáticos y debatidos del mundo.