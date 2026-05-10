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Mauro Icardi volvió a celebrar un título con el Galatasaray y aprovechó el momento para dejar un fuerte mensaje en sus redes; el delantero festejó el campeonato junto a La China Suárez y los hijos de la actriz en medio de un clima de euforia, pero, también, le dedicó un sentido posteo a sus hija, Francesca e Isabella, donde volvió a lanzar picantes palitos contra Wanda Nara.

El posteo de Mauro Icardi para sus hijas, Francesca e Isabella

“Ustedes también son parte de todo esto, mis princesas hermosas; nos quisieron separar con falsas denuncias y mentiras; intentaron distanciarnos, aprovechándose de una justicia incapaz, de personas sin valores y de historias inventadas para intentar dañarnos”, comenzó, picante, el futbolista.

Y, prosiguió: “Nos quisieron hacer creer, públicamente, que nuestro vínculo podía romperse; qué el amor de un padre hacia sus hijas podía apagarse por decisiones ajenas, manipulaciones o intereses oscuros, pero hay algo que nunca entendieron… El amor real no se ensucia, no se compra y no se destruye; nuestro vínculo jamás estuvo en duda, ni un solo día”.

“Porque más allá de cualquier intento por separarnos, ustedes siempre estuvieron en mi corazón, en cada pensamiento, en cada lágrima, en cada sonrisa y en cada paso que di”, lanzó.

“Todo lo que hago, también, es por ustedes: cada esfuerzo, cada caída, cada vez que me levanté cuando, muchos, querían verme destruido”, destacó.

Finalmente, cerró: ” Mientras seguimos haciendo historia, quiero que sepan algo que nadie jamás podrá cambiar: ustedes también son parte de esta historia, porque detrás de cada campeonato, de cada alegría y de cada momento importante de mi vida, siempre estuvieron ustedes como mi fuerza más grande; las amo con toda mi alma y, pase lo que pase, siempre voy a estar para ustedes; siempre”.

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