En un día electoral cargado de expectativa, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, concurrió a votar este domingo y luego brindó declaraciones en conferencia de prensa.

“Muy contento, muy entusiasmado. Hoy hay un operativo con novedades y todo se está desarrollando con normalidad. Quiero expresar un agradecimiento a las fuerzas de seguridad federales y provinciales, a la Junta Electoral, y debo decir que venimos a votar. Votar es un acto democrático, de paz”, expresó el mandatario bonaerense tras retirarse del establecimiento.

Kicillof resaltó la relevancia de la participación ciudadana: “Estuve hablando con varios intendentes, en todo el territorio se está votando bien”. Asimismo, compartió su emoción al contar que su hijo mayor ejerció por primera vez su derecho al voto. En un escenario político de definiciones, el gobernador enfatizó: “Es una elección con mucha expectativa. Más allá de los resultados, gana la democracia”.

Finalmente, convocó a la dirigencia política a estar atenta al mensaje de la ciudadanía: “El Gobierno tiene que estar atento y escuchar, y nosotros también como oficialismo tenemos que escuchar las urnas”.

La elección se extiende hasta las 18 horas en toda la provincia de Buenos Aires, donde más de 17 millones de ciudadanos están habilitados para votar. Desde el Ejecutivo provincial señalaron que se realiza un monitoreo “minuto a minuto” del desarrollo de los comicios para asegurar que se cumplan con normalidad.

