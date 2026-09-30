Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La denuncia del Gobierno argentino de Javier Milei por un vuelo no autorizado entre las Islas Malvinas y Punta Arenas abrió una serie de interrogantes en torno al viaje y su coincidencia con la rueda de negocios que reunió a empresarios magallánicos y representantes del archipiélago ocupado ilegítimamente por el Reino Unido.

La situación generó repercusiones en medios de Chile, donde algunos relacionaron la llegada de la aeronave con el encuentro económico que se desarrollaba en la capital de la Región de Magallanes.

Desde el municipio de Punta Arenas salieron a rechazar esa vinculación. El alcalde de la ciudad, durante una conferencia de prensa realizada al cierre de la actividad empresarial, sostuvo que los participantes del encuentro habían arribado el sábado en un vuelo comercial operado por Latam.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich fue entrevistado días atrás por Radio LU12 AM680.

En ese contexto, también cuestionó la atención que el episodio despertó en Argentina y señaló que el intercambio comercial que se proyecta entre Punta Arenas y Puerto Stanley tiene un antecedente cercano: según planteó, una actividad de características similares ya se desarrolla a unos 100 kilómetros de Buenos Aires, a través del puerto uruguayo de Montevideo.

Cabe destacar que esta tensión diplomática se da en el contexto en que la Municipalidad de Punta Arenas entregó el balance del encuentro empresarial con las Islas Malvinas, realizado durante dos jornadas en el Hotel Cabo de Hornos, con la participación de 32 empresas de las islas y 60 de Punta Arenas, que concretaron 822 reuniones de negocios. “Es una posibilidad que la región y los isleños venían esperando hace muchísimo tiempo”, señaló Fernando Quijada, de SSL Agencia Marítima.

Mike Summer, “director” de la Cámara de Comercio de las Islas Malvinas, destacó los “vínculos históricos” entre ambos territorios y la intención de retomar las relaciones comerciales. Tras el encuentro, la delegación isleña recorrerá pymes de Punta Arenas para conocer directamente su oferta de productos y servicios.

El avión que llegó desde las islas

El medio de Punta Arenas La Prensa Austral accedió a fotografías de la aeronave que realizó el vuelo entre las Islas Malvinas y la capital regional de Magallanes.

Se trata de un Beechcraft B200 Super King Air, un avión bimotor turbohélice utilizado principalmente para transporte ejecutivo y operaciones especializadas. La aeronave lleva matrícula británica G-FPLD y forma parte de la flota utilizada por Thales UK.

El avión tiene capacidad para siete pasajeros, una velocidad máxima de aproximadamente 500 kilómetros por hora y una autonomía de vuelo de hasta 3.700 kilómetros.

Islas Malvinas, escenario histórico del reclamo argentino de soberanía.

De acuerdo con fuentes consultadas por el medio chileno, la aeronave permaneció durante un par de horas en Punta Arenas y posteriormente tenía previsto continuar hacia Santiago. Sin embargo, problemas mecánicos habrían obligado a realizar una parada de mantenimiento en el Aeropuerto Carriel Sur de Concepción.

¿Qué relación tiene Thales con las Malvinas?

El nombre de Thales cobró especial relevancia a partir de la identificación de la aeronave.

Según documentación citada por el medio argentino MDZ, Thales es un grupo francés dedicado a la electrónica de defensa y al sector aeroespacial, mientras que Thales UK Limited constituye su filial británica y trabaja habitualmente para el Ministerio de Defensa del Reino Unido.

La compañía mantiene además un contrato vigente con el Ministerio de Defensa británico relacionado con las Islas Malvinas.

El acuerdo contempla el soporte logístico del sistema Telebrief, instalado en el complejo militar de Mount Pleasant. De acuerdo con documentación oficial británica citada en el reporte, se trata del sistema utilizado para las comunicaciones de voz entre los centros de control y las bases de alerta inmediata.

La documentación británica señala que Telebrief constituye el método formal para el despegue rápido de aeronaves de combate de la RAF en las islas. El contrato fue adjudicado directamente por dos años adicionales debido a una demora en la contratación del sistema que deberá reemplazarlo.

La posición del Gobierno chileno

El episodio también llegó a las conferencias de prensa habituales que brinda en Santiago el biministro de Interior y Gobierno de Chile, Claudio Alvarado.

Consultado por los procedimientos sancionatorios que el Gobierno argentino habría ordenado contra Thales UK Limited por operar la ruta entre Malvinas y Punta Arenas con una aeronave británica sin autorización argentina, el funcionario respondió que cualquier reclamo deberá canalizarse por las vías correspondientes.

“Argentina, si estima que tiene que hacer alguna reclamación, la hará en el lugar que corresponde, hará las presentaciones diplomáticas del caso, y la parte afectada de parte de Chile, si así se diera, hará los descargos, las defensas y manifestará su posición”, señaló Alvarado. (Fuente: La Prensa Austral).