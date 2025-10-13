Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de que los rumores crecieran durante semanas, Wanda Nara decidió dar un paso al frente y reconocer su relación con Martín Migueles, el hombre con quien se la venía vinculando desde hace tiempo; el anuncio llegó con una imagen tomada en Misiones.

La modelo reposteó, en sus historias de Instagram, una selfie tomada por Migueles, donde ambos aparecen sonrientes y relajados; dos corazones rojos acompañaron la publicación; la foto fue capturada en un hotel del litoral argentino, durante un viaje familiar aprovechando el fin de semana largo.

El escenario elegido, para blanquear el romance, fue Misiones; Wanda se encuentra allí junto a Migueles y sus hijas, Francesca e Isabella, fruto de su relación con Mauro Icardi; todos se hospedan en un resort a orillas del río Paraná, frente a Paraguay, en una escapada previa al estreno de MasterChef Celebrity en Telefe.

Con este gesto público, la conductora despejó las dudas; Migueles, a quien ella había presentado como su entrenador personal y vecino en Nordelta, ya había sido señalado como su nueva pareja tras acompañarla en distintos eventos; desde su presencia en la cancha de River, hasta las grabaciones del programa de cocina, el vínculo se hizo cada vez más visible, aunque, hasta el momento, lo negaban.

La exposición fue creciendo con el paso de las semanas; Martín acompañó a Wanda en los Premios Martín Fierro, viajó con ella a Uruguay y hasta compartió momentos con Maxi López, el exmarido de la empresaria; aunque ella prefería mantener la discreción, la reciente publicación en redes marcó un cambio de etapa.

La historia, publicada primero por él, confirmó lo que muchos sospechaban; esta vez, la pareja decidió mostrarse sin filtros, dejando en claro que la relación ya no se esconde.

Por su parte, Maxi López eligió la calma al hablar del nuevo noviazgo de su ex; el exfutbolista y actual participante de MasterChef Celebrity fue consultado sobre Migueles, y, respondió: “En las cosas personales no me meto. A nosotros, como dije la otra vez, nos recibió bien en su casa, se porta bien con los chicos y, la verdad, que yo me he quedado con eso”.

