Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El caso de Florencio Varela, donde tres jóvenes fueron asesinadas, puso en alerta a autoridades y plataformas digitales. Según distintas fuentes, el crimen habría sido transmitido en vivo en un grupo privado de Instagram, lo que genera un debate sobre la responsabilidad de las redes sociales y aplicaciones de mensajería frente a la posible difusión de delitos en tiempo real.

Este tipo de transmisiones abre interrogantes sobre la eficacia de los algoritmos de detección, revisiones humanas y reportes de usuarios frente a contenidos extremadamente violentos.

Mensajerías frente al contenido delictivo

Las plataformas como WhatsApp y Telegram enfrentan un desafío particular: la mayoría de las transmisiones y chats ocurren en espacios privados o cifrados, donde no hay supervisión constante.

Cuando un contenido violento o delictivo se detecta, las plataformas pueden:

Eliminar mensajes, transmisiones o grabaciones

Suspender cuentas o perfiles

Cerrar grupos o canales públicos

Colaborar con autoridades judiciales si corresponde

Incluso si los mensajes se envían con opción de “ver una sola vez”, no exime a los usuarios de las reglas ni de sanciones si el contenido es ilegal.

Telegram y la eliminación de “Personas cercanas”

En septiembre de 2024, Telegram eliminó la función “Personas cercanas”, que permitía ubicar usuarios dentro de un radio geográfico y contactarlos sin tener su número.

El fundador Pavel Durov explicó que la medida respondía a riesgos de estafas, bots y uso delictivo, ya que la función podía facilitar la localización de personas para actividades ilícitas. La herramienta fue reemplazada por “Negocios cercanos”, enfocada en comercios y emprendimientos, reforzando así la privacidad y seguridad de los usuarios.

Cómo funcionan los filtros y sanciones en WhatsApp y Telegram

Ambas plataformas aplican algoritmos de detección para bloquear o marcar contenido ilegal, incluyendo violencia extrema, abuso sexual o material delictivo.

Los reportes de usuarios activan revisiones humanas de chats, grupos o canales.

Las sanciones incluyen suspensión o eliminación de cuentas, eliminación de contenido y cierre de grupos o canales públicos.

Los mensajes temporales o que se autodestruyen no eximen a los usuarios de las reglas si el contenido es ilícito.

Cómo actúan Instagram y TikTok ante transmisiones en vivo con contenido delictivo

Tanto Instagram como TikTok cuentan con normas comunitarias estrictas respecto al uso de transmisiones en vivo. Estas reglas buscan prevenir la difusión de actos violentos, crímenes reales o contenido ilegal, incluso en tiempo real.

Instagram Live: nuevas restricciones y control de contenido

Desde 2025, solo cuentas públicas con más de 1.000 seguidores pueden iniciar un Instagram Live. Las transmisiones que muestran violencia, delitos o contenido sexual explícito son eliminadas o interrumpidas automáticamente tras reportes de usuarios.

Si se detecta que un usuario habría transmitido un crimen, Instagram puede interrumpir la transmisión, suspender la cuenta o bloquearla permanentemente.

TikTok Live: detección automática y revisión humana

En TikTok, solo mayores de 18 años pueden iniciar un Live. La plataforma combina algoritmos de detección automática y moderadores humanos para identificar contenido violento o delictivo.

Si un TikTok Live muestra un acto criminal, puede cerrarse inmediatamente, eliminarse el contenido y suspender o banear la cuenta. Las normas prohíben la difusión de delitos, agresiones o conductas que pongan en riesgo personas, incluso en tiempo real.

Implicancias de una transmisión en vivo de un crimen

Violación masiva de derechos humanos y dignidad: difundir un hecho tan brutal amplifica el daño a víctimas y familiares.

difundir un hecho tan brutal amplifica el daño a víctimas y familiares. Responsabilidad de plataformas: aunque la transmisión ocurra en un grupo cerrado, si no se actúa rápidamente, puede generarse cuestionamiento legal sobre la intermediación digital.

aunque la transmisión ocurra en un grupo cerrado, si no se actúa rápidamente, puede generarse cuestionamiento legal sobre la intermediación digital. Riesgo de viralización: capturas, grabaciones y reenvíos pueden multiplicar el alcance del crimen.

capturas, grabaciones y reenvíos pueden multiplicar el alcance del crimen. Necesidad de denuncia inmediata: la actuación rápida de la comunidad y las plataformas es clave para minimizar la propagación.