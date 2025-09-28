Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Nos llama la atención las edades”

En diálogo con Radio Mitre AM790, el especialista en criminalística Gastón Esteller brindó su análisis sobre el crimen que conmociona a Florencio Varela, donde tres mujeres fueron brutalmente asesinadas: “Realmente nos llama la atención los que estamos acostumbrados a investigar hechos criminales o delitos violentos las edades”, señaló.

En ese sentido, explicó que dentro del narcotráfico existen niños desde los 10 o 11 años que ya forman parte de las organizaciones delictivas: “Son parte de las organizaciones, como soldados o alarmas en los barrios, para avisar cuando llega alguien desconocido. Si lo vemos desde ese lugar, tienen 10 años dentro del delito en sí”.

Diferencia entre “soldaditos” y “alarmas de barrio”

Esteller detalló cómo se estructuran las bandas narco en la Argentina: “Los soldaditos son los que ejecutan acciones no muy elaboradas, pueden ir a buscar a alguien o encargarse de un punto de venta. Las alarmas son los nenes que parecen estar jugando pero avisan si está la policía o alguien desconocido”.

Agregó que muchos de esos niños no van a la escuela, reciben pagos semanales y, a medida que crecen, escalan en el ranking delictivo: “A los 20 años ya tienen manejo y conocimiento”.

“No es un femicidio, es un mensaje”

Consultado sobre si el caso podría calificarse como femicidio, b fue contundente:

“Acá no es una cuestión de género. No es femicidio, ni homicidio en ocasión de robo. Es un mensaje para quienes estaban en el mismo nivel que las víctimas. Es un hecho ejemplificador”.

El especialista diferenció el móvil narco del crimen de género:

“Femicidio está bien determinado en el Código Penal: es por una cuestión de género, por el simple hecho de ser mujer. En cambio, al narco no le importa si el que roba es hombre o mujer: si le robaron droga, lo matan, porque deben rendir cuentas más arriba”.

¿Pudo haber estado el “Pequeño J” durante el asesinato?

Esteller también se refirió a la posibilidad de que el líder narco conocido como el “Pequeño J” haya presenciado el crimen: “Él no lo hace. Va a mostrar gente que lo hace. Una persona sola no puede haber cometido este crimen. Probablemente grabaron el hecho para mostrarle a él como ejemplo de castigo”.

Pequeño J, presunto autor intelectual del triple crimen. Lo busca la Interpol.

Transmisión en vivo del crimen, ¿pudo haber ocurrido?

El especialista descartó que el asesinato haya sido transmitido por redes sociales: “Tengo muchísimas dudas de que lo hayan transmitido. Por más que sea una red privada, no hay chance de que una red social no haya dado de baja el perfil. Los algoritmos detectan y bloquean automáticamente las imágenes violentas o de contenido criminal”.

Según Esteller, es más probable que se haya grabado el crimen y enviado por mensajerías privadas, que permiten mensajes temporales que se eliminan después de ser vistos.

¿Cómo funcionan las aplicaciones de mensaje instantánea?

Telegram

La aplicación prohíbe el uso de sus servicios para promover violencia o distribuir material ilegal. También tiene una política de tolerancia cero con el abuso sexual infantil (CSAM), bloqueando automáticamente canales y grupos públicos que infringen sus normas. Además, Telegram puede suspender cuentas o eliminar canales que difundan violencia extrema, drogas o pornografía ilegal.

WhatsApp

Por su parte, WhatsApp prohíbe el envío de contenido ilegal, violento o que promueva delitos. Tiene una política de cero tolerancia con el abuso sexual infantil, y puede banear cuentas si detecta o recibe reportes de ese tipo de contenido. Incluso los mensajes enviados “para ver una sola vez” pueden derivar en sanciones si el material es ilegal.

¿Bloquean las cuentas si detectan material violento?

Tanto Telegram como WhatsApp pueden bloquear o eliminar cuentas que compartan material violento, sexual o delictivo.

En casos graves, los algoritmos actúan automáticamente, y si hay reportes de usuarios, las plataformas pueden cerrar grupos o canales.

En Telegram, los grupos privados son más difíciles de controlar, pero si se reciben denuncias, la empresa puede investigar y sancionar a los administradores o miembros involucrados.