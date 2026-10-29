Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

YPF presentó sus resultados del tercer trimestre de 2026 con un crecimiento del 84% interanual en su EBITDA ajustado, que alcanzó los US$2.503 millones. La utilidad neta se ubicó cerca de los US$1.200 millones, el tercer resultado más alto de la compañía.

El desempeño estuvo impulsado por el crecimiento de la producción de petróleo no convencional, la reducción de los costos de extracción, el mayor procesamiento en refinerías y la dinámica de los precios.

Entre julio y septiembre, las inversiones sumaron US$1.287 millones, un 26% más que en el mismo período de 2025. El 70% de ese monto se destinó a la actividad no convencional.

Vaca Muerta: la producción de petróleo shale creció un 32%

La producción de petróleo shale promedió los 224.000 barriles diarios durante el trimestre. Actualmente, YPF produce 245.000 barriles por día y estima alcanzar los 250.000 antes de finalizar el año.

Como parte de su estrategia de expansión, la empresa prevé presentar en las próximas semanas la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de cinco proyectos en el norte de Vaca Muerta: Bajo del Toro, Bajo del Toro Norte, Narambuena, La Escalonada y Rincón de la Ceniza.

Las iniciativas, operadas por YPF con una participación cercana al 40%, contemplan inversiones por US$44.000 millones durante los próximos 26 años, la perforación de unos 2.200 pozos y una producción máxima estimada de 270.000 barriles diarios de petróleo shale.

Las refinerías aumentaron el procesamiento y las exportaciones

En el segmento de refinación y comercialización, YPF procesó 344.000 barriles diarios, un 5% más que en el tercer trimestre de 2025. La compañía volvió a abastecer la demanda local sin importar combustibles, incrementó las exportaciones y alcanzó un récord de producción de naftas premium.

Además, la refinería de La Plata fue elegida “Refinería del Año” por segundo año consecutivo. YPF también recibió el premio “Tecnología Digital del Año” por Ekons Matrix AI, una herramienta que predice las especificaciones de las mezclas de combustibles para mejorar la eficiencia y la calidad del producto.

VMOS avanza hacia el inicio de las exportaciones

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) superó el 85% de ejecución al cierre de septiembre. La inauguración está prevista para fines de 2026 y el comienzo de las operaciones de exportación de petróleo para el primer trimestre de 2027.

La obra forma parte de los proyectos vinculados con el crecimiento de la producción y la ampliación de la capacidad exportadora de la compañía.

YPF redujo su endeudamiento al nivel más bajo en diez años

El flujo de caja libre alcanzó los US$900 millones, el segundo resultado más alto de la historia de la empresa. Esto permitió reducir el ratio de endeudamiento neto a 0,8 veces, el valor más bajo de la última década.

En septiembre, YPF también regresó al mercado internacional de capitales con una emisión de obligaciones negociables a nueve años por US$1.200 millones. El bono se colocó con un cupón del 7,55% y un rendimiento del 7,85%, con un diferencial de 300 puntos básicos frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el más bajo registrado por la compañía.

YPF adquirió el 100% de YPF Luz

Tras el cierre del trimestre, la petrolera anunció la compra del 25% restante de YPF Luz por US$430 millones, con lo que alcanzó el 100% de la participación accionaria. A partir del cuarto trimestre, sus resultados se consolidarán integralmente en los estados financieros de YPF.

La operación le permitirá incorporar la totalidad del valor de la empresa de generación eléctrica, con oportunidades de crecimiento en generación térmica eficiente y energías renovables.