Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las petroleras YPF y Petronas eligieron este martes a Río Negro como la provincia en la que realizaran su planta de Gas Natural Licuado (GNL) en el marco del proyecto “Argentina LNG” .

Fuentes oficiales le confirmaron a La Opinión Austral que el directorio de YPF votó por unanimidad esta tarde que la salida para el GNL procesado con el gas de Vaca Muerta sea por la provincia de Río Negro, en Punta Colorada. Esta definición podría marcar un antes y un después para la economía argentina.

La decisión del directorio es aval suficiente para avanzar y la empresa no necesita otro trámite para definirlo, según le confirmaron a este medio.

La otra alternativa, el puerto de Bahía Blanca, fue desestimado para la megaoperación, que busca un horizonte exportador, que implicaría un salto de escala productivo, hacía el 2031.

Según trascendió, la decisión fue tomada por las empresas teniendo en cuenta que mientras Río Negro ya adhirió al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), la provincia de Buenos Aires aún está definiendo qué camino tomar y el gobernador bonaerence, Axel Kicillof había mostrado ambigüedades en torno al mismo.

Si bien el régimen es nacional y constitucionalmente no necesita de la adhesión de las provincias, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, había pedido un gesto de buena voluntad a ambas provincias en disputa.

De este modo, mientras el gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck, manifestó su adhesión sin condicionamientos al RIGI, movió su maquinaria política para que la Legislatura provincial y distintos municipios también lo aceptaran y prometieran amplias exenciones de impuestos -Ingresos Brutos, Sellos, tasas y demás-; Kicillof solo atinó a redoblar la apuesta de la Ley de GNL, con media sanción de Diputados en 2023 y bastante menos generosa que el RIGI, según fuentes del sector petrolero.

Por otra parte, desde YPF confirmaron a La Opinión Austral que “falta ahora avanzar en el desarrollo del proyecto. No significa que la inversión está definida. Sólo está definido el lugar para hacer la inversión.”

La planta conjunta de GNL que YPF y la estatal malaya Petronas construirán finalmente en Río Negro sería la obra de infraestructura más ambiciosa que se haya realizado en el país y, se estima que demandaría entre USD 30.000 y USD 50.000 millones.

La Opinión Austral pudo saber que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, también se reunió este martes con YPF, por el tema de la desinversión en la provincia. Lo acompaño el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili. Si bien este encuentro fue privado, coincidió con el día que YPF decidió lo de Río Negro.

La decisión de YPF en favor de Río Negro por sobre Buenos Aires

La planta estará ubicada en la zona de Punta Colorada, en la localidad rionegrina de Sierra Grande, donde también se llevará a cabo la puesta en valor y modernización de un viejo puerto en desuso con salida al océano Atlántico.

Tras un estudio encargado a una consultora internacional, la elección que primó fue instalar la planta en Río Negro, por sobre la propuesta inicial de construirla en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, ya había adelantado más temprano que hoy podía ser “un gran día para los patagónicos. El puerto en Río Negro será una gran oportunidad para la región”.

La decisión la tomaron YPF y Petronas tras contratar a la consultora estadounidense Arthur D. Little, que evaluó las condiciones técnicas y económicas de ambas locaciones.

Horacio Marín, presidente de YPF, ya había advertido que “sin RIGI, no hay GNL”, en lo que se interpretó como un pedido al gobierno bonaerense de que se apruobra ese régimen en la Legislatura provincial.

Analistas explicaron que el RIGI fue una condición insalvable que inclinó la balanza para Río Negro.

Es que las empresas prestan especial atención a la prórroga de jurisdicción, para que cualquier diferendo legal se resuelva en la justicia de Nueva York, Estados Unidos, o en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, en reemplazo de la Argentina.

Río Negro, por su lado, obtuvo el apoyo político de los gobernadores de la Patagonia y de los sindicatos que representan a los trabajadores petroleros.

En qué consiste el proyecto

De esta forma, la planta se instalará en la localidad de Punta Colorada, frente al Golfo San Matías, a partir de 2031.

Antes, se colocarán dos barcazas que funcionarán como unidades flotantes de licuefacción.

En total, el proyecto abarca exportaciones de 460 barcos anuales por unos 120 millones de m3 diarios (MMm3/d) de gas natural y una suma de US$ 15.000 millones en ventas al exterior.

Para eso, YPF y Petronas tienen que conseguir un comprador (off taker) y financiamiento a gran escala.

La actual producción de la Argentina alcanza los 135 a 140 MMm3/d de gas natural, por lo que se deberá casi duplicar en 7 años.

Además, a principios de julio, Pan American Energy (PAE) anunció un acuerdo con la noruega Golar LNG para empezar a desarrollar el GNL por unos 11 MMm3/d, y también podría definir su ubicación en Río Negro, para eventualmente escalarlo a futuro después de 2027 a unos 27 MMm3/d.

Axel Kicillof: “Milei sólo quiere castigar a la Provincia de Buenos Aires”

Este martes por la tarde, antes de que el directorio de YPF tomara una decisión, el gobernador Axel Kicillof volvió a hablar de la disputa abierta por la instalación de planta de GNL y aseguró que el presidente Javier Milei no tiene motivos técnicos ni económicos para sacarle la inversión a su provincia, sino que sólo quiere “castigar a la provincia de Buenos Aires”.

Horas antes de esa confirmación, Kicillof se expresó también sobre la adhesión al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, que el gobierno libertario puso como condición para que la inversión se realizara en Bahía Blanca y no a Punta Colorada, la localidad rionegrina, donde se instalará la planta de GNL.

Kicillof recordó que el proyecto viene desde 2017, que ya se hicieron estudios de factibilidad y que en 2022 se anunció que iba a instalarse en el distrito del sur bonaerense. “Cambió el gobierno y Milei empezó a sacarle a la provincia de Buenos Aires, y a las provincias que él considera que son de oposición todo lo que pudo, y está intentando sacarle la planta, sin ningún motivo y sin ninguna razón”, sostuvo.

Se refirió también a la adhesión al RIGI, una condición con la que tanto Milei como la oposición utilizaron para presionarlo antes de decidir la locación de la planta de YPF. “Que la Provincia adhiera o no al RIGI significa no cobrarle el Impuesto Automotor e Ingresos Brutos, imagínense que no pasa por ahí la discusión que se está teniendo, ni por una cuestión racional, ni por una cuestión económica. Es una cuestión política por la que Milei quiere castigar a la provincia de Buenos Aires”, remarcó Kicillof.

El gobernador es un férreo detractor del régimen dispuesto en la Ley Bases y anunció que enviará un proyecto de ley a la Legislatura para establecer un régimen propio de la provincia para dar más beneficios a los inversores. Ese texto está en plena elaboración y en proceso de negociación con los bloques del PRO, la UCR y también los libertarios. Habrá que ver qué sucede ahora, con la decisión sobre YPF ya tomada.

Kicillof también aseguró que no va a entrar en una discusión “por las redes” con el presidente Milei cuando «se trata de la inversión más grande en los últimos 30 años”. Y disparó: “Milei no debe saber ni de qué se trata, yo vengo trabajando en esto ya desde el 2014 cuando estaba en YPF”.