El exprocurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, cerró el II Congreso de Derecho en Santa Cruz, realizado durante dos días en la UTN (Universidad Tecnológica Nacional) Facultad Regional, sede del encuentro. Las actividades incluyeron importantes presentaciones de juristas y abogados de renombres que dieron forma a la jornada denominada “Estado, derecho y rol de la abogacía en el contexto actual“. Zannini, que fue presentado por el presidente de la Asociación de Abogados de Santa Cruz, Matías Solano, enfocó su presentación con el título: “Defensa de los intereses del Estado y desregulación. Límites constitucionales“.

Zannini dijo que en Argentina “se han recogido experiencias de muchos lugares del mundo y no se ha tenido tanto en cuenta lo que es la experiencia local y propia y eso es notable“, por lo “no se puede aplicar cualquier principio general que triunfó en cualquier lugar del mundo a un país como Argentina”. Y luego de sostener que “no son los mejores momentos de la patria o del país“, afirmó: “Uno tiende a pensar que el Estado siempre va a estar bien defendido y sabemos que no es así; que no va a estar bajo ataque, y sabemos que no es así”.

Tras hacer un repaso histórico de los primeros pasos de la Constitución de 1853 y los antecedentes de la creación de la Procuración del Tesoro, expresó: “Nosotros hemos copiado sin reflexión, por ejemplo, el mecanismo el juicio por jurado. Nuestra Constitución viene repitiendo desde 1853 que vamos a tener juicios por jurado, salvo en 1949 en donde se dice que hacía 100 años que veníamos hablando de juicio por jurado, no se han implementado, lo vamos a suprimir de la Constitución”. Sin embargo, remarcó que en la reforma de 1994 se retoma y se insiste. “Copiamos y pegamos y lo mismo pasa con los organismos de control“, observó.

Sobre esto último, nombró que el Estado nacional tiene a la Procuración del Tesoro, que tiene dos funciones: defender al Estado en juicio y asesorarlo; mientras que en las provincias hay fiscalías de Estado que defienden en juicio y asesorías generales de gobierno que lo asesoran. A esto, afirmó que la Procuración del Tesoro “nace de un accidente” y vuelve a 1853 cuando se hace la Constitución y se redacta cómo sería la Corte Suprema. Y en los primeros juicios “se advierte que no hay quién haga los juicios del estado” y se copia lo que ocurría en EEUU en 1863 a través de un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo.

“Recién en 1947, como primer punto del primer plan trienal del peronismo, se pone la creación del Cuerpo de Abogados del Estado, que estaba básicamente constituido por los asesores de los ministerios, va a estar sujeto a la autoridad de la Procuración del Tesoro”, comentó. “Esto parece ser olvidado por la historia gorila que nos cuenta lo malo que era el peronismo, no se ven los avances que el peronismo provocó en la estructura jurídica del estado”. Sin embargo, aclaró que en el orden provincial quedaron más tiempo las prácticas que venían de España. Y concluyó que “no hay un proceso de crisis en la representación del Estado en juicio”.

Zannini también respondió a la pregunta sobre por qué tiene que defenderse el Estado, en un momento en que se dice que no debe hacerlo. “El Estado es necesario, les guste o no les guste a los libertarios de turno“, enfatizó. Y hasta puso como ejemplo al Ministerio de Justicia de Estados Unidos, que en la actualidad está iniciando un proceso para que Google separe el buscador de Crome y Android para que no sea un monopolio. “Fíjense un Estado que regula y que combate el monopolio”. Y sobre el segundo punto de la charla, regulación o desregulación, sostuvo: “Detrás de estas dos palabritas hay un prejuicio que nos estamos creando; muchos estamos dispuestos a creer que la regulación es buena y muchos que no hay necesidad de ninguna regulación”, pero “con uno o dos ejemplos como el que dimos (de Google), queda claro que regular, el Estado va a tener que regular“.