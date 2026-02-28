Manuel Ibero, el ex de Zoe Bogach, se encuentra en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe); el ingreso reavivó las tensiones entre ambos tras una ruptura poco pacífica; en este marco, la influencer habló con “Intrusos” (América TV) y lo destrozó.

La primera reacción de Zoe quedó inmortalizada en un video que compartió en sus redes; las imágenes la muestran sentada en un sillón, junto a sus amigas, mientras ven las presentaciones de los nuevos jugadores.

Al día siguiente, la influencer fue consultada por Intrusos sobre el ingreso de su ex. “Nada, es algo que yo ya sabía desde hace meses; me lo avisaron, lo venía diciendo y… nada, nadie me creía, me trataban de loca… qué sé yo….Y, acá lo tenés, ahí adentro, gracias a mí. Beso”, arrancó diciendo Bogach.

“Tiene mucho ego y él entró para decir “ya no me van a decir soy el ex de… Soy Manuel” y, hoy a la madrugada, me mandaron unos clips hablando de mí, contando cómo fue todo lo de la separación; dio vuelta todo, contó cosas que nada que ver”, prosiguió.

El primer día dentro de la casa, Ibero confesó manipular a Zoe, atribuyéndole la culpa por “ser manipulable” y permitir ese tipo de tratos.

Cuando el notero le preguntó por ese episodio, Zoe respondió, indignada: “¡No lo puedo creer, chicos! ¡Me cayó horrible! Todavía no lloré, tipo estoy bien, pero como te dije, todavía no caigo con todo lo que está pasando; estoy como muy eufórica”.

Acto seguido, manifestó: “¡Yo no me dejé manipular! ¡Yo no me di cuenta que vos me estabas manipulando! ¡Entendés que es un manipulador psicópata! O sea, y esto le pasa a varias mujeres, seguramente”.

Respecto a su mediática y turbulenta separación, la influencer, recordó: “El chabón está ahí creyéndose y no tiene ni idea lo mal que me hizo a mí como mujer; o sea, nada, ¡yo literalmente bajé 10 kilos! Estuve una semana entera en cama llorando, con ataques de pánico, me despertaba a la noche toda transpirada; pasé momentos horribles, porque fue una persona en la que yo confiaba”.

