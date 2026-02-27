A pocos días del inicio de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), el encierro comenzó a impactar en algunos jugadora y dejó al descubierto el costado más sensible de la convivencia dentro de la casa.

Durante una charla en el patio, Kennys Palacios, conocido por su vínculo laboral con Wanda Nara, se mostró visiblemente afectado y no pudo evitar llorar; en ese momento, Andrea del Boca se acercó para contenerlo y le preguntó, con preocupación: “¿Estás bien? ¿Qué te pasa, mi vida?”.

Entre lágrimas, Kennys, admitió: “No lo sé; me levanté como medio así para atrás”. La actriz intentó entender el motivo, y, le consultó: “¿Por qué? ¿Tuviste un sueño feo?”.

Conmovido, el participante profundizó en sus dudas: “Me levanté, preguntándome, ¿qué hago acá? No sé si está bien”. Andrea buscó tranquilizarlo, y, le dijo: “Claro que está bien. ¿Te pasó algo? ¿Tuviste algún mal comentario?”.

En su intento por animarlo, la actriz remarcó las razones por las que decidió sumarse al reality: “Mirá, entraste acá para divertirte, para mostrar cómo sos, para que la gente te conozca, que sos un tipo que, por vos mismo, vales, que no necesitas ser “ni el maquillador” o “el peinador de”… qué sos un tipo talentoso, qué tenés mucho humor”.

Sin embargo, Palacios confesó la presión que siente por demostrar quién es realmente: “Es que creo que toda esa mochila me pesa, tratando de demostrar que soy más que eso”. “Por eso, la gente no lo sabe porque, obviamente, conoce una sola parte o una sola campana”, le respondió Andrea.

Pese a su angustia, también expresó su alivio por seguir en competencia: “Estoy re feliz de estar acá y de no haber salido nominado, pero… No sé, necesito saber de mi mamá”.

Ante esa preocupación, Del Boca le sugirió buscar apoyo profesional dentro del programa: “Bueno, pero podés entrar y preguntarle al psicólogo”, cerró.

