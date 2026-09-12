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En el marco de la 32° Feria Provincial del Libro, la religiosa, historiadora y escritora de la congregación de las Hijas de María Auxiliadora, designado por las siglas FMA (del latín Filiarum Mariae Auxiliatricis), Ana María Fernández, presentó “Mujeres de la primera hora”, publicado en 2021, sobre la historia del Instituto María Auxiliadora en Río Gallegos.

Asimismo, hizo mención a “Con letra de mujer. La crónica de las Hijas de María Auxiliadora en la misión Nuestra Señora de la Candelaria” e “Isleñas. La crónica de las Hijas de María Auxiliadora en la Casa de Malvinas 1907-1942”.

“Empecé sin pensar en una publicación, empecé a leer y en 2004 comencé a ponerme en contacto con las crónicas de Tierra del Fuego, estuve en la comunidad de las hermanas, me prestaron las crónicas, empecé a leer y me parecieron tan interesantes”, contó a La Opinión Austral sobre cómo comenzó el proceso de investigación.

“Con letra de mujer”, “Isleñas” y “Mujeres de la primera hora”, los tres libros de Ana María Fernández. FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Al mismo tiempo, leía comentarios críticos que hablaban de los salesianos, a las hermanas ni las nombraban, pero decían que los salesianos habían cometido genocidio, que se habían aprovechado de los indios, me pareció una cosa tan injusta, entonces dije: ‘Estas crónicas que son fuentes de ayer, que no tienen ninguna intencionalidad, pueden ser una iluminación para aquéllos que con buena voluntad quieran hoy estudiar, con fuentes genuinas de ayer'”, agregó.

Fernández transcribió y estudió todas las crónicas de las islas Malvinas y para los libros restantes, hasta el año 1916. Cabe señalar que las Hijas de María Auxiliadora llegaron a Tierra del Fuego en 1895, a Río Gallegos en 1901 y a las islas Malvinas en 1907.

En las islas

Sobre “Isleñas”, publicado en 2023, reconoció que “con Malvinas fue una sorpresa enorme porque para el argentino decir Malvinas, en general, es remitirse a la guerra del 82 o por lo menos al enfrentamiento con los ingleses, soberanía y demás”.

“De las hermanas, he leído la crónica y la transcripta entera los 35 años, no hay una línea en donde se hable de confrontación por motivo de soberanía de ninguna especie, estas hermanas fueron capaces de vivir con la gente, de ponerse al servicio, vivir el evangelio y a hacer todo el bien que podían“, destacó.

Consultada sobre porqué se van de las islas, expuso: “La guerra se sabe cuándo empieza, pero no cuándo termina. Ellas se dedicaban a la educación de los niños y durante la guerra a todos los chicos los mandaron a las estancias del interior, no tenían alumnos en la escuela, la gente se iba toda, también casi prácticamente no venían a la iglesia, entonces no tenían misión. Estaban ahí aisladas del mundo, no podían ir a Punta Arenas nunca porque era tan difícil el transporte”.

La hermana Ana María Fernández junto a la profesora Patricia Zapata, representante legal del IMA Río Gallegos. FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Continuó explicando que en ese contexto “el párroco les dijo: ‘Hermanas, no sabemos cuándo termina esto, vayansé, después vuelven cuando acaba la guerra’. La guerra siguió y siguió hasta el ’45, fueron tres años más, para entonces ya las hermanas estaban mayores, había otras necesidades y no volvieron, pero si no se hubieran quedado”.

La religiosa, remarcó: “Me parece muy interesante la memoria para poder integrar tantos aspectos olvidados porque decíamos la memoria es importante, pero también es selectiva. Hay muchas cosas que sin querer o porque la cultura del momento ignora algunas cosas y pone de relieve otras, quedan de costado. Por ejemplo, la presencia de la mujer fue una cosa que no fue resaltada, siempre estuvieron a la sombra de los salesianos. No le quitamos nada a los salesianos, que realmente trabajaron muchísimo, pero a veces como gran cosa se leía ‘esto no hubiera podido hacerse sin la presencia de las hermanas’, pero todo el comentario es ese”.

La presentación se realizó este viernes en el Salón Auditorio Luis Villarreal del Complejo Cultural Santa Cruz. FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Era algo que está como dado por supuesto, pero de lo que no se hablaba entonces parecía importante poner también de relieve esta acción del instituto”, completó.

Para finalizar, Fernández manifestó: “Estimulo a estudiar con pasión y a ir a visitar las islas porque las islas que tanto decimos que son argentinas, son desconocidas para los argentinos, que lo único que sabemos es lo que sale en el diario o lo que oímos decir”.

“Hay que ir, sobre todo la gente que está en Gallegos, es muy fácil, porque hay aviones que van un sábado y vuelven el otro sábado, no es económico, pero es sumamente interesante hacer la experiencia“, concluyó.