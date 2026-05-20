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Con su canción inédita “Un mismo corazón”, Andrés Abelli ganó el preselectivo local de la 45ª edición del Festival Folclórico de la Patagonia, que se realizará el 30 y 31 de julio y 1° de agosto en Punta Arenas.

La instancia clasificatoria se desarrolló en el Teatro Municipal “Héctor Marinero” de Río Gallegos.

La obra, que destaca la hermandad entre argentinos y chilenos, llevará la voz y la identidad patagónica de la capital santacruceña a uno de los escenarios folclóricos más importantes de la región.

“Es una gran emoción. Quienes ya venimos desandando el camino de la música desde hace mucho tiempo, sabemos la importancia que tiene el Festival de la Patagonia en Punta Arenas, sabemos la gran vidriera que significa entrar en la competencia, tener el reconocimiento de uno de los festivales más importantes de toda la región. Es un gran premio haber quedado elegido y una gran responsabilidad llevar la canción al festival con todo lo que la producción y semejante escenario exige”, manifestó Abelli en diálogo con Radio LU12 AM680.

En el evento, que tendrá lugar en el Gimnasio de la Confederación Deportiva, “durante 2/3 jornadas, vamos a tener que defender esa obra ante un jurado y el desempeño va a determinar cuáles serán los resultados”, explicó.

Sobre su vínculo con la música, compartió: “Es una cuestión casi genética, diría que es algo que heredé, mi vieja es profesora de música y la música fue apareciendo en forma natural hasta que un 17 de mayo de 1997, piso mi primer escenario formal en un encuentro intercolegial que casualmente se celebró en la ciudad de Punta Arenas. Sentí que ese fue el puntapié inicial de todo un camino que me fue encontrando primero con una segunda actividad que me acompañaba, pero esa segunda actividad se convirtió en una suerte de hobby, y ese hobby se convirtió no sólo en un trabajo, sino hoy, 29 años después, en toda una forma de vida“.

La música patagónica

Consultado sobre si existe una característica en particular en la música de la región, señaló que “en el caso de Hugo Giménez Agüero, su poesía describe de una manera maravillosa los paisajes de nuestra tierra, hay distintas aristas para explorar, para lograr un producto que tenga la verdadera génesis de la música patagónica”.

“Giménez Agüero quizás es el referente que tenemos más presente, pero hoy hay un montón de artistas que están incursionando y explorando las distintas perspectivas que esto te da, por ejemplo Eduardo Guajardo, Juane Braccalenti, Martín Leoz, muchos artistas que van trazando una nueva huella con una impronta personal”, destacó Abelli.

“Sabemos la gran vidriera que significa entrar en la competencia”. ANDRÉS ABELLI

“La música en sí misma va ganando su lugar dentro del cancionero, creo que la particularidad se la da cada autor, cada compositor en función a los elementos y los recursos que utiliza para plasmar su obra. El factor común hoy me parece que es, en algunos casos, describir el paisaje, hablar de la historia y hacer énfasis en esas temáticas donde pueda quedar plasmada nuestra identidad”, manifestó.

“A mi entender hay un montón de aristas que hay que explorar y hay que trabajar, siento que todavía hay mucho por hacer para poner a la música de Santa Cruz en el lugar que realmente merece”, acotó.

Desafíos

Abelli sostuvo que al desarrollarse como músico en Río Gallegos “absolutamente todo es un desafío. El laburo del artista no es un laburo fácil, es de mucha autogestión, en muchas ocasiones se vuelve puesta arriba. Creo que la pasión que uno tiene por esto y el amor que uno siente por hacer bien las cosas es lo que te lleva a mejorar todos los días un poquito más”.

En este sentido, mencionó que “hace 20 años que soñé tener un estudio de grabación, donde pueda yo plasmar mis producciones, colaborar con producciones de otros artistas y hoy ese sueño es una realidad, entonces creo que la cuestión está básicamente en enfocarse, ir para adelante convencido de lo que uno hace, creo que cuando uno las abraza con el alma, las cosas llegan“.