En el marco de la exposición del proyecto “Reconstruir Memoria. Capítulo 2” de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur (BIENALSUR), el Museo de Arte Eduardo Minnicelli abre la convocatoria para participar del taller “Botiquín de recuerdos”, un espacio creativo especialmente pensado para adolescentes a partir de los 11 años.

La propuesta consta de dos encuentros, los sábados 13 y 27 de septiembre, de 15:30 a 17:00, en la sede del museo. El objetivo es invitar a los y las jóvenes a explorar la memoria desde el arte, compartiendo experiencias y creando colectivamente un “botiquín” cargado de historias y sentidos.

El taller se desarrolla en el marco del programa MAEM Latente – Creatividad Colectiva, que impulsa actividades educativas y participativas destinadas a fortalecer el vínculo de la comunidad con el arte contemporáneo.

La participación es gratuita, con inscripción previa a través del enlace disponible en las redes sociales del museo.

