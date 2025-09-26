Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de la muestra “Anidar(se). Cartografía de una vida” de Graciela Rodríguez, que se expone en Fundacruz, este domingo tendrá lugar una charla sobre su obra.

Desde la Casa de la Cultura dieron a conocer que “Cartografía de una vida” será una mirada posible de su vasta producción artística, una lectura de las variables y constantes en su obra y de su relación estrecha con el territorio de Santa Cruz.

La charla, que estará a cargo de la curadora Claudia Ferretto, tendrá lugar este domingo desde las 18:00 en Fundacruz, sito en Gobernador Lista 60.

Cabe recordar que este es el último fin de semana para recorrer la muestra, abierta al público en general, sábado y domingo de 16:00 a 20:00. La entrada es libre y gratuita.