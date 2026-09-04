Siete años después de la muestra “todos, IGUAL”, el artista plástico Silvio Fischbein regresó a Río Gallegos para inaugurar “Cartografía de las heridas” en Fundacruz – Casa de la Cultura.

“Estoy muy emocionado de volver, la anterior fue una hermosa experiencia y esta también está siendo una hermosa experiencia”, afirmó el artista visual que reside y trabaja en Buenos Aires a La Opinión Austral.

“Mi camino en el mundo de la expresión artística empezó a los 13 y transité distintas disciplinas y formas de expresarme a través de distintos lenguajes y de distintas formas de producir”, compartió el artista de 77 años que ha realizado exposiciones individuales y colectivas en Argentina y el exterior.

Bebés de plástico miniatura, precintos, mapas, recortes de diarios en diferentes idiomas, personajes infantiles y espejos, entre otros elementos se presentan en cada obra obligando a detenerse en cada centímetro con la mirada y el pensamiento.

Sobre la muestra en exposición, manifestó: “Son trabajos de este año y del año pasado. Son trabajos que propongo, a través de mi mirada del mundo, a través de las preguntas que me hago de cómo se está viviendo hoy y pensando en alguna forma de tener un futuro que no esté determinado por las macanas del pasado“.

“Hago trabajos que responden a mis preguntas y a mis miradas, pero son trabajos. Con cada espectador que se acerca al trabajo y tiene una mirada y que son, en general, miradas distintas, se genera la obra. Y hay tantas obras como espectadores tienen un trabajo. No hay una única mirada”, afirmó.

En el intento de entender cada obra en su individualidad, pero también en su conjunto y sus temas, hay una oscilación entre el acercamiento y el alejamiento de cada fragmentos y de las posibles interpretaciones ante cada uno de éstos.

Sobre las preguntas que movilizan su obra, Fischbein profundizó: “Me preocupa seriamente la situación de fricción que existe hoy en día en el mundo porque no hay una convivencia donde se acepten las diferencias y se pueda vivir y convivir en esas diferencias, sino que esas diferencias producen fricciones. Misiles, bombas, ejecuciones, muertes, torturas, secuestros. De alguna forma es lo que a mí hoy me preocupa”.

Los años van pasando, pero las preguntas permanecen. “Si bien, voy transitando distintas expresiones dentro del mundo del arte, creo que mis cuestionamientos permanecen estables”.

Asimismo, aseguró que todas las obras que conforman la exposición “de alguna forma, expresan aquello que pasó por mi cabeza”.

Fischbein, quien obtuvo el 1er. Premio de la 26 Bienal de Arte Textil en 2021, es además guionista y director. “Hice largos, cortos, programas de televisión, pero en el último que hice me superó esa cosa de tener que manejar gran cantidad de equipos, equipos de mucha gente y tener que manejar presupuestos tan importantes entonces prefiero la tranquilidad de mi taller”, señaló.

Por último, adelantó que este sábado 5 de septiembre a las 17:00 habrá una visita guiada. “Yo no voy a guiar, el público me va a guiar a mí, están todos invitados”, cerró.

Foto: José Silva/La Opinión Austral

Con entrada libre y gratuita, “Cartografía de las heridas” continuará en exposición hasta el 27 de septiembre y se puede visitar los sábados y domingos de 16:00 a 20:00 en Gobernador Lista 60, en Río Gallegos.