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En el Complejo Cultural Santa Cruz, este viernes abrió la 32° Feria Provincial del Libro con un cronograma de actividades recreativas, culturales y literarias. Además, en las tres salas se encuentran distribuidos stands de editoriales y organizaciones con variedad de propuestas.

Durante la primera jornada, La Opinión Austral conversó con Julieta Mariatti, directora editorial de Editorial A-Marte de Buenos Aires y Samuel Olivera, autor santacruceño, para conocer las publicaciones que están disponibles y a la venta.

“Dentro de A-Marte, que es una editorial infantil y juvenil, hay textos de ciencia ficción, terror, un poco de las temáticas que les gustan más a los chicos. También trajimos material de editorial Nubífero sobre pueblos originarios, Párrafo Aparte tiene lo que es braille y deporte adaptado. Y dentro de Red Global Editorial, traemos casi 20 editoriales de todo el país, de Córdoba, Tucumán, con narrativa, poesía, ficción, hay mucha variedad”, comentó.

La librera comentó que el público busca mucho material para las infancias. “Lo que está costando es sacarlos del celular. Nosotros también tenemos novelas de ciencia ficción, de terror. Siempre digo, no les preguntes si le gusta leer, preguntales qué temas le gustan, y de ahí atraelos“, explicó.

Para el lector adolescente, señaló que “tenemos leyendas, por ejemplo, de pueblos originarios” mientras que los adultos “llevan mucho ciencia ficción. Después hay clásicos como Lovecraft o Poe, hay textos de ensayo, son textos que van saliendo”.

Por último, sobre las expectativas para esta primera participación, manifestó: “Son muchas, conocer a la gente, ver los gustos, porque nos gusta eso, recorrer todo el país y saber también qué editoriales nuevas hay, lo que buscamos también es llevar editoriales chicas a otras ferias. Así que las editoriales chiquitas, si nos quieren visitar, también nos gustaría“.

Samuel Olivera, autor de las series “Cuentos para la familia” y “Coloreando en familia”comenzó a editar sus libros hace poco más de diez años y también participa de la feria.

“Estoy presentando en la feria el último libro que edité este año, es una edición especial de lo que es la serie de ‘Cuentos para la familia’ que la denominé 10-10-10. Son diez cuentos cortos, donde trabajo diez valores y los protagonistas de los cuentos son diez animales de la fauna patagónica”, indicó el escritor que nació en Perito Moreno y actualmente residen en Caleta Olivia.

“El contenido de lo que escribo tiene que ver con los derechos del niño, valores y prevención. Y el objetivo es, como dicen la mayoría de los títulos, poder llegar a la familia con un mensaje que tenga que ver con la reivindicación de los derechos del niño, los valores y, sobre todo, trabajar con la prevención”, explicó.

“El libro N° 10 está enfocado en trabajar la prevención del suicidio desde la infancia”. SAMUEL OLIVERA, AUTOR

“Los libros vienen todos en imprenta mayúscula lo que facilita la lectura, y con formatos para colorear, para que puedan involucrar a los más pequeños. Cada cuento viene con un espacio para reflexionar sobre la enseñanza del cuento y además, traen entretenimientos relacionados a la enseñanza del cuento”, completó.

Sobre las temáticas que más le consultan las familias, mencionó: “Tengo tres libros que trabajan prevención. El número 6 de la serie ‘Cuentos para la Familia’ aborda la prevención de bullying, de grooming, el cuidado del cuerpo para evitar abusos, trabajando la autoestima y la importancia de superar prejuicios”.

Además, señaló que el N° 7 trabaja sobre los temores. “Las cuatro enseñanzas son aceptar los consejos a tiempo, los miedos en la mente, todo tiene una salida y la curiosidad puede destruirte. Enfocado en la curiosidad, las adicciones, los desconocidos en la web, armas y todo eso que empieza a dar vuelta alrededor del preadolescente”, explicó.

En tanto que el N° 10, editado en 2025, “está enfocado en trabajar la prevención del suicidio desde la infancia. Cómo enseñarles desde pequeños a poder enfrentar, transitar y superar sus pequeños, pero para ellos grandes conflictos, que lo preparan como una persona resiliente para el futuro”.

Olivera expuso que “en el niño uno puede trabajar conceptos que lo van a formar como persona. Luego, en el adolescente son conceptos que los va a confrontar con preconceptos y en el adulto, muchas veces lleva a tener que ir buscando transformar hábitos, algo que ya está naturalizado en la persona. El objetivo es que esto se pueda reflexionar a nivel familiar, son contenidos que para cualquier persona es importante poder sentarse a pensar”.

“Muchas veces cuando doy las charlas y las presentaciones hablo directamente al público, haciéndoles pensar de que cada uno de nosotros mostramos una sonrisa, pero el dolor, la tristeza, la problemática, la llevamos por adentro. Y, a pesar del duelo que estemos transitando, no todo está perdido. Todavía tenemos cosas de valor a nuestro alcance”, sostuvo.

“Los problemas no tienen que ser circunstancias que nos destruyan, sino que nos ayuden a descubrir un nuevo potencial. No es bueno callarse, hay que poder encontrar a alguien con quien hablar, con quien compartir la carga, tanto para la persona que está transitando una situación difícil como también para aquél que dice no sé cómo puedo colaborar. Muchas veces con el sólo hecho de ser escuchado, uno encuentra una descarga. Y luego estar abierto a poder aceptar todas esas oportunidades que se nos presentan en el camino que nos van permitir superar esa situación difícil”, cerró.