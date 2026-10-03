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En Cañadón Seco, el 29 y 30 de agosto tuvo lugar el selectivo provincial para el Campeonato Nacional de Malambo Femenino (CNMF) 2026, allí Aldana Godoy, obtuvo el segundo puesto en categoría solista de malambo femenino mayor.

“Es mi pasión. Me gusta todo. Me siento yo ahí arriba, soy yo, lo hago y lo disfruto siempre”, afirmó la joven de 20 años de la Escuela Amakaik de Río Gallegos a Radio LU12 AM680.

En la categoría clasifican al nacional tanto la campeona como la subcampeona del selectivo provincial y sobre el logro, afirmó: “Es algo muy grande, porque es la primera vez que subo de categoría y salir subcampeona la primera vez fue algo muy inesperado”.

Godoy recordó que el Campeonato Nacional tiene menos de 10 años. “Se hace notar y pisa bastante fuerte ahora. Hay muchísimo nivel, son todas unas grosas”, afirmó sobre las competidoras.

Contra reloj

El Campeonato Nacional de Malambo Femenino 2026 tendrá lugar del 7 al 12 de octubre en el Anfiteatro Solar de Piedra, en la ciudad de Tanti, provincia de Córdoba.

El primer objetivo de la delegación es poder llegar ya que si bien tenían el traslado comprometido, hace tres días éste fue cancelado.

Idealmente, Godoy debería estar en Córdoba el miércoles 7 para poder participar de las jornadas que realizan las campeonas y subcampeonas y como última instancia, el viernes 9 para poder subir al escenario el sábado 10.

“Ahora estamos recolectando plata, vendiendo numeritos de una rifa para poder solventar los gastos de alojamiento, comida e inscripción. Tengo que pagarle la inscripción a mis tres músicos también porque no voy sola y estamos viendo la posibilidad de poder llegar y cumplir mi objetivo”, manifestó.

Cabe señalar que el telefóno de contacto es 2966-561578.

“Todavía estamos golpeando puertas para poder llegar, así sea con vales de nafta o lo que sea, siempre es bienvenido para poder cumplir el objetivo”, completó Godoy.