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Este fin de semana en el Complejo Cultural Santa Cruz tendrá lugar “Somos Tango”, un espectáculo que tendrá como protagonista al ballet de la Escuela Provincial de Danzas y contará con invitados.

“Es un poco lo que trabajamos durante todo el año, hace casi 10 años que estamos en la Escuela Provincial de Danzas, junto a Eliana Díaz, que es la otra docente a cargo del área de Tango. Hoy, contamos con un ballet de tango con siete parejas de baile, estamos contentos y trabajando full con chicos de promedio de edad de 16 años, hasta los 24, 25”, contó José Vargas, profesor de la Escuela Provincial de Danzas, en los estudios de Radio LU12 AM680.

La locutora Gisela Castillo entrevistando al profesor José Vargas en los estudios de Radio LU12 AM680. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

“A finales de enero, principio de febrero, comenzamos a ensayar y a armar los trabajos que se van a presentar en competencia. Después, hicimos un ensayo abierto para que la comunidad pueda ver lo que es un ensayo general del ballet, de la forma que se trabaja, y este fin de semana presentaremos un espectáculo”, comentó sobre el evento de este sábado.

“’Somos Tango’ es nuestra previa a la competencia del 1, 2 y 3 de mayo, en Comodoro Rivadavia que es la preliminar oficial que nos abre las puertas para ir a Cuartos de Final del Mundial en Buenos Aires. El año pasado ya fuimos y nos fue muy bien”, recordó sobre la Preliminar del Mundial de Tango BA 2025.

“Uno de los puntos que distingue a este ballet es la elegancia, la destreza que tienen los chicos”, valoró Vargas.

José Vargas en los estudios de Radio LU12 AM680. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Sobre el ensayo abierto, comentó: “La convocatoria fue muy buena porque la hicimos en la sala de ensayos, por suerte tenemos una sala grande en la Escuela Provincial de Danza, un público de 50 personas, era algo íntimo, no necesitábamos algo tan masivo porque nos quita espacio para movernos”.

“La recepción fue muy buena, hubo gente que nunca había ido a un ensayo o que nunca vio tango, y se acercó. Nos gusta ofrecer ese tipo de espectáculo para la gente que no puede bailar, no tiene el tiempo o no se anima, poder llevarles un espectáculo y que puedan ver lo que es un show de tango. Después, también hay mucha gente que se prende a las clases y da sus primeros pasos”, acotó.

El 2×4 en la ciudad

Consultado sobre los espacios de milonga en la capital provincial, comentó: “No hay espacios fijos, sí hay muchos organizadores. Organizamos prácticas que es algo informal o un paso previo antes de ir a la milonga, ponemos las tandas y la gente practica, pero es más informal, más desestructurado”.

En cuanto a la preparación de las parejas de competencia, Vargas explicó que “ha evolucionado todo y hoy en día el bailarín de escenario es como un deportista de élite, necesita tener una buena alimentación, necesita descansar, dormir bien, ejercitar los músculos, prepararse físicamente, mentalmente también, porque al estar expuesto al escenario también hay que trabajar la parte emocional y psicológica. Por eso, hay que prepararse muy bien ante un espectáculo o si aspiras a irte a estudiar a Buenos Aires, de hecho tenemos muchos bailarines que ya están estudiando y trabajando”.

Espectáculo

El espectáculo “Somos Tango” tendrá lugar este sábado a las 20:00 en la Sala de Historia del Complejo Cultural Santa Cruz, con entrada por Ramón y Cajal 51.

En el show se presentarán 20 bailarines. “El ballet está conformado por siete parejas y tenemos invitados a bailarines de los talleres también”, mencionó.

La entrada será un bono contribución, que se puede abonar en el lugar o comunicándose al 2966-567045. “Es para cubrir gastos que nos conlleva el viaje a Comodoro porque llevamos siete parejas”, concluyó.