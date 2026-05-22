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Del 5 al 9 de noviembre, San Juan será sede del Festival Coral “Viví Cantando San Juan”, organizado por La Casa Musical de Los Puneños.

“Hace muchos años atrás, nos visitó el coro Santa Gema del grupo Los Puneños con su director Ernesto Guardia, un grupo de varones que cantaba divino, música folclórica, siempre nos hicieron la invitación para volver a encontrarnos en San Juan”, recordó la directora del Coro Polifónico Aonikenk, Roxana Agulló en Radio LU12 AM680.

Roxana Agulló, directora del Coro Polifónico Aonikenk.

El encuentro señaló: “Tiene que ver no solamente con compartir la música, sino con conocer un poco la provincia, conocer los lugares bellos e históricos que tiene San Juan”.

En la 12° edición, está prevista la participación de coros de la Universidad de San Juan, coros de niños e invitados de otros puntos del país.

“Nos preparamos para ir con nuestra música y con nuestra impronta. Hace muchos años nos vienen invitando y esta vez nos decidimos y estamos juntando plata para poder hacerlo”, acotó.

Entre las actividades ya previstas para recaudar fondos hay un locro para el 20 de junio, un concierto a beneficio en el Teatro Gran Cabral que se realizará el 4 de julio y un bingo, en septiembre.

Además lanzaron una campaña para colaborar de mayo a noviembre con una colaboración voluntaria mayor o igual a $ 10.000 por mes.

“El vecino puede ser sponsor de nuestro coro a través de un aporte voluntario, el que pueda, para ayudar a nuestro coro a llegar a San Juan”, mencionó.

El alias es jinete.dado.fresa

“Siempre nos acompaña la comunidad, a través de nuestras redes y de nuestro trabajo”, valoró Agulló.

Embajadores de la música

El Coro Polifónico Aonikenk tiene una trayectoria de 10 años y sobre su identidad, la directora comentó: “Tiene una característica muy particular que es llevar adelante música patagónica y música de Santa Cruz. Nosotros hacemos fundamentalmente arreglos corales sobre compositores santacruceños, así que eso también nos da una identidad importante porque cuando salimos a algún lugar a cantar, como en 2023 en un Encuentro de Mar del Plata, todo el repertorio que llevamos era de Santa Cruz y lo mismo pensamos hacer ahora en San Juan. Sentimos que somos un poco embajadores de nuestra provincia y siempre hacemos esa revalorización de nuestros autores, me parece que es otra parte importante de este trabajo”.

“Es un trabajo arduo, donde tenemos que poner todos de nuestra parte, no solamente yo como profesora, enseñar las partes y también un poco desmitificar esto de que el folclore es fácil y que el resto de la música es compleja. El folclore no es fácil y tampoco es fácil la interpretación de lo nuestro, porque está ahí el corazón y el sentimiento puesto en lo que uno va cantando, así que son muchas las cosas que se tienen que ir trabajando, no solamente la parte técnica de los ritmos, de las melodías, de los intervalos, pero también es la parte interpretativa. Una canción nos lleva mucho tiempo de trabajo”, explicó.

Mientras reúne fondos, el coro continua con presentaciones. “El domingo en una velada patriótica que organiza el centro de jubilados judiciales, vamos a estar cantando un tema de Martín Leoz y de Mario Novak que es ‘Soy Santa Cruz’, una obra muy bella, también la vamos a cantar el 5 de junio en Fundacruz. La vamos a estar cantando con su autor y a nosotros nos llena de orgullo hacer estas cosas porque tienen que ver con lo nuestro, con el trabajo de nuestros autores”, manifestó.

Sobre cómo trabaja el grupo, la directora contó: “En en el coro tenemos kinesiólogos, mecánicos, jubilados, gente que trabaja en el banco, enfermeros, estudiantes, amas de casa. Siempre recuerdo cuando empecé con el coro, había gente que hacía poco tiempo vivía en la ciudad y que no conocía a nadie y de golpe, al meterse en el grupo, empezó a tener un núcleo de amigos, o gente que trabajaba muchísimo y que no tenía un despeje en su mente y su momento era cuando iba al coro. El coro es una actividad donde nosotros no hablamos ni de política, ni de religión, ni de lo que pasa en el mundo, solamente nos abocamos a la partitura, a la música, y nos reímos entre nosotros de las cosas que van saliendo, y a veces nos enojamos de las cosas que no van saliendo. Creo que la música tiene eso de unir las almas, como que en el momento de cantar todos juntos, estamos vibrando juntos, todos en la misma sintonía“.

“Hacemos esta actividad como un extra en nuestras vidas, pero para todos es muy importante. Nos sentimos embajadores culturales de nuestra provincia cada vez que salimos de aquí, para nosotros es una gran responsabilidad llevar nuestra música a otros lugares”, afirmó.

Reflexionando sobre el lugar de la actividad coral y cultural, Agulló subrayó: “A veces algunas personas ven como un gasto a la cultura y en realidad tiene que ver muchísimo con la salud mental, tiene que ver mucho con conocer nuestra historia, con saber de dónde venimos, con el revalorizar los vínculos de la familia, de las amistades, de las cosas queridas, de nuestra tierra, y te puedo asegurar que la música sana y salva”, concluyó.