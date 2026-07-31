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La 13° Feria Internacional del Libro de Comodoro Rivadavia, ya se está desarrollando bajo el lema “Más libros, más libres” y con el eje Memoria, Verdad y Justicia. La jornada inaugural presentó una agenda cargada de destacadas figuras del ámbito nacional: Carina Kaplan, Dolores Reyes y María O’Donnell, quienes inauguraron la agenda este jueves.

En el auditorio del Centro Cultural, Carina V. Kaplan presentó Educar en la empatía: ¿Cómo aprender a ponerse en el lugar del otro?, mientras que en la Sala de Exposiciones fue el turno de Dolores Reyes, quien presentó su último libro, “Miseria”. Por otro lado, en el Café Cultural, María O’Donnell presentó “Montoneros, una historia visual”.

La apertura oficial de la Feria se realizó en la Nave Central del Centro Cultural, con la presencia de autoridades municipales, autores invitados y público en general. En ese marco, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, dio la bienvenida a esta nueva edición. “Con enorme alegría abrimos una nueva Feria del Libro, un espacio que cada año crece y se consolida como el más importante de la Patagonia. Agradecemos a cada autor, cada institución y cada vecino que elige ser parte de estos 11 días”, remarcó.

María O’Donnell presentó “Montoneros, una historia visual”.

“Esta Feria es memoria, es verdad y es justicia. Es también encuentro, comunidad y la certeza de que los libros nos hacen más libres. Elegimos abrir la Feria con voces que nos interpelan desde la educación, la literatura y el periodismo. Queremos que el público de Comodoro tenga acceso a autores de primer nivel y a debates que nos atraviesan como sociedad”, sostuvo la secretaria.

“Comenzamos hablando de lo que somos, de cómo educamos, de cómo contamos nuestras historias difíciles y de cómo la literatura nos ayuda a entendernos como país”, destacó Peralta.

La jornada cerró con una Noche de Payadores, junto a Nico Membriani, Carlos Marchesini e Iván Huenchuman en el escenario del Café Cultural con gran presencia de público.

Este viernes, la actividad continúa en el Auditorio del CepTur, con la presentación de “Inteligencia laboral. Cómo rediseñar tu trabajo en un mundo cambiante”, de Claudina Kutnowski.

En el Café Cultural “Alfredo Sahdi”, Daniela Anselmo presentará “La casa abandonada”.

Más tarde, en el Auditorio del Centro Cultural, Felipe Pigna llegará con “76, crónica de un año que cambió nuestra historia para siempre”.

Y para cerrar la jornada, el Café Cultural será escenario de la Noche Retro Party, con las actuaciones de Jazzy Mel y Machito Ponce.