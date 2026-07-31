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“El libro de Cuistóteles: entre la estepa y el mar” de Verónica Lamberti y Patricia Sampaoli inicia el mes de agosto con presentaciones en Santa Cruz y Chubut.

Verónica Lamberti y Patricia Sampaoli, las autoras de “El libro de Cuistóteles”.

Lamberti, especialista en infancia y autora de obras recomendadas por el Plan Nacional de Lectura, y Sampaoli, historiadora y escritora santacruceña, comenzaron a trabajar en la obra -que tiene como público destinatario a las infancias- a comienzos de 2025.

“Es un libro que nace de la iniciativa de mi querida amiga y escritora Patricia Sampaoli, quien me convoca como escritora de literatura para infancias. Ella, junto con su hijo, habían hecho un recorrido por el barco hundido, que es una reserva provincial que está aquí en zona norte, es una maravilla de lugar. Y aparecieron estas madrigueras tan maravillosas, este vecindario cui del cual nos enamoramos y ahí empezamos a entramar estas historias en torno al abuelo Cuistóteles, así es como entra en diálogo la estepa y el mar y ese lugar tan especial y estos pequeños animales de los que comúnmente no se habla”, manifestó Lamberti en comunicación con Radio LU12 AM680.

“Siempre es una alegría cuando un libro encuentra un nuevo lector”. VERÓNICA LAMBERTI

“En un principio iba a ser un libro de 10 capítulos y se tornó en una historia maravillosa de 17 capítulos sobre el abuelo Cuistóteles, el abuelo sabio que tiene todo un acervo para compartir con toda esta madriguera y los animales vecinos. También intervienen distintas familias conformadas por cuises y cada uno tiene su particularidad”, agregó.

Sobre el mensaje que transmite la obra a los lectores, sostuvo que “cada historia va dejando un mensaje que tiene que ver con la familia, con la solidaridad, con el cuidado del lugar donde vivimos. Es muy identitario porque aparecen distintos tipos de plantas que son propias de la estepa patagónica y se mencionan tal cual como son, el lugar geográfico, las características de estos personajes que son propios también de la estepa y del mar. Se van entrelazando estas historias que tienen que ver con la resiliencia, con la empatía, con el cuidado del mundo donde vivimos y con el valorar lo que tenemos, eso nos enseñan los animales: a valorar el mundo y la naturaleza. La naturaleza es ese mundo que ellos circundan y en el que nosotros como humanos, a veces, cometemos equivocaciones”.

Cabe recordar que “El libro de Cuistóteles” fue presentado oficialmente por el ilustrador Ernesto Bonacci en el stand del Ente Cultural Patagonia en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026. También se ha presentado en la Biblioteca Popular El Mirador de Caleta Olivia y en la Biblioteca de la localidad de Cañadón Seco.

Abriendo la agenda del mes de agosto, la obra será presentada este sábado 1° de agosto a las 19:30 en las instalaciones del Sindicato de Luz y Fuerza en un evento organizado por la Supervisión de Desarrollo Económico de Caleta Olivia y el viernes 7 de agosto en la Feria Internacional del Libro de Comodoro Rivadavia.

Por último, Lamberti adelantó que “es muy probable una segunda parte del libro porque 17 capítulos no nos alcanzaron y porque ya está rondando en nuestra cabecita una serie de historias que seguramente le darán continuidad a este hermoso personaje”.

“Siempre es una alegría cuando un libro encuentra un nuevo lector”, concluyó.