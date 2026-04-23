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Luego de dos meses de intensa actividad en el Museo de Arte Eduardo Minnicelli, este sábado a partir de las 18:30 cerrará la muestra “Casa Viva, del fuego al cuerpo” de Malena Ruiz, Daniela Pacheco, Jireh Zúñiga y Camila Herrera.

La propuesta se consolidó como un espacio dinámico de encuentro, experimentación y diálogo entre el arte contemporáneo y la comunidad. Durante este período, el museo abrió sus puertas a múltiples experiencias: recorridos guiados con artistas, visitas de instituciones educativas, talleres abiertos, conversatorios y diversas instancias de intercambio que permitieron habitar el espacio desde distintas miradas y sensibilidades.

La muestra, pensada como un territorio en permanente construcción, invitó a reflexionar sobre el cuerpo, la materia, la energía y sus vínculos con el entorno, generando un recorrido que se fue transformando con cada encuentro y participación.

Como cierre, el museo propone una jornada especial donde la música será protagonista, acompañando y expandiendo la experiencia artística en un ambiente de celebración colectiva.

Participarán Toninas Dixie, trío de contrabajos integrado por Lorena Raquil, Marcos Villaroel y Samuel Chavés, y Malu & Marti, quienes aportarán distintas sonoridades para habitar la casa desde lo sensible y lo vibrante.

Además, durante el encuentro se abrirá una instancia de micrófono abierto, invitando a quienes deseen compartir expresiones, lecturas, música o palabras en un espacio participativo y espontáneo.

Esta instancia final busca reunir a la comunidad para compartir el camino recorrido y celebrar el arte como espacio vivo, abierto y en constante transformación.

La actividad se desarrollará en el museo, sito en Maipú 13, y es con entrada libre y gratuita.