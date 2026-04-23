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Del 30 de abril al 3 de mayo, El Calafate recibirá la 2da edición del Festival Internacional de Teatro (FITEC), organizado por LibelulaSur Teatro.

“La cultura es necesaria para cualquier comunidad y estar impulsando un festival internacional en este extremo de este inmenso territorio argentino es realmente una actividad y una propuesta federal”, manifestó Fernanda López, integrante de LibelulaSur Teatro, en los estudios de Radio LU12 AM680

“Hay teatro en toda la Argentina y también en la provincia de Santa Cruz, al sur de nuestro hermoso e inmenso país. Es importante generar estos espacios, que la comunidad artística y toda la comunidad en sí, tenga su espacio, vea y pueda empatizar con otras realidades y así construir una comunidad mejor”, completó.

Fernanda López, integrante de LibelulaSur Teatro, en los estudios de Radio LU12 AM680. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La primera edición del FITEC tuvo lugar hace dos años. “Siempre tuvimos el deseo de poder generar un encuentro, un festival de artistas en nuestra localidad. Así fue que en el 2024, pudimos lograr la primera edición del FITEC, bajo los ejes de transversalidad, identidad y reutilización de recursos”.

“Nos pusimos muy contentos al poder concretarlo, no es fácil, nunca hay presupuesto para esto y lo hicimos con el acompañamiento de toda la comunidad. Y al terminar ese evento, decidimos que el FITEC iba a ser bianual porque es un gran trabajo, es mucha energía y sostenerlo todos los años iba a ser, tal vez, demasiado para nosotros”, expuso.

“La cultura es necesaria para cualquier comunidad”. FERNANDA LÓPEZ, INTEGRANTE DE LIBELULASUR

De esta manera, una vez que finalizó la primera edición, los integrantes de LibelulaSur comenzaron a trabajar en la segunda edición que mantiene los ejes de transversalidad, identidad, reutilización de recursos y le sumaron formación de espectadores.

La Sala LibelulaSur será una de las sedes del FITEC.

“Estamos agradecidísimos con el municipio del Calafate que nos dio el puntapié inicial para que nos animásemos a esta aventura y después, emprendedores y comercios y vecinos de El Calafate nos acompañan. Es así que tenemos un festival internacional con una obra de Italia, una obra de Puerto Natales, Chile y después tenemos grandes espectáculos de Buenos Aires, CABA, Tandil, Puerto Madryn, Río Gallegos nos va a acompañar un espectáculo y como locales también presentamos dos obras en el marco del FITEC”, detalló sobre las funciones que tendrán lugar en la Sala LibelulaSur y en el Centro Cultural.

Más actividades

López dio a conocer que las funciones de las 12 obras no serán las únicas actividades que se desarrollarán en el marco del FITEC.

“Tendremos un taller de dramaturgia, a cargo de Emiliano Dionisi, que es uno de los autores de los espectáculos. Vamos a tener un conversatorio abierto a toda la comunidad. Habrá una presentación de un cuento infantil ‘La banda del biscotti’, inspirado en todo lo sucedido con el proceso militar, está escrito en italiano, pero bajo un argumento argentino, lo pusimos pegadito a una obra que tiene temática de teatro por la identidad, que es ‘Ema no es ame'”, detalló.

“La comunidad se siente parte de este centro cultural”. FERNANDA LÓPEZ, INTEGRANTE DE LIBELULASUR

López también reconoció que desde la organización los desafíos son múltiples. “Desde que el elenco se sienta a gusto hasta que el último detalle técnico esté acorde a las necesidades. Y desde ahí, hay un sinfín de cosas que suceden. Esto se hace sólo con el apoyo de la comunidad porque Libélula Sur no tiene un presupuesto para el festival, es con el acompañamiento de toda la gente que siente que es parte de LibelulaSur. De hecho, la sala se hizo bajo el mismo criterio, toda la comunidad apoyó para la construcción de esta sala que pudimos inaugurar en el 2020. La comunidad se siente parte de este centro cultural que pretende ser un referente escénico no sólo de nuestra localidad, sino de la región patagónica”.

Además, añadió que “uno de los grandes desafíos es entablar conexión y hacer un tejido con nuestros hermanos patagónicos chilenos, ahí también tenemos un deseo grande de que esto se vaya concretando y se vaya enriqueciendo con el tiempo”.

Sala LibelulaSur de El Calafate.

Por último, mencionó: “Dentro de este festival hay una organización que debería estar presente y no lo está, está atravesando un difícil momento como varios organismos nacionales, es el Instituto Nacional del Teatro, un organismo federal que apoya el quehacer teatral en todos los rincones del país y por este desafortunado momento que estamos viviendo con el arte, el INT no puede estar presente como auspiciante que debería ser el principal“.

El valor de las entradas para cualquier función es de 20 mil pesos y se pueden adquirir en www.tickean.com o de manera presencial de 18:30 a 20:30 en la boletería de la sala, sita en Pasaje 115 N°35.