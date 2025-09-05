La Asociación Centro Gallego de Río Gallegos inauguró su muestra “Cantareiras: mujeres transmisoras de la cultura popular gallega” en la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral-Unidad Académica Rio Gallegos (UNPA-UARG).

La exposición pone en valor el rol histórico de las mujeres en la transmisión oral de saberes, canciones y prácticas culturales tradicionales, que elegidas por la Real Academia Gallega son las homenajeadas en las Letras Gallegas de este 2025.

“España, directamente desde la Xunta de Galicia, envía todas las láminas y las imágenes que tienen que ver con esta presentación. Creemos que es muy egoísta de nuestra parte tenerlas puertas adentro entonces intentamos traspasar los muros de la institución y llevar la cultura de España y de Galicia hacia otros horizontes, qué mejor que este espacio que es el de la universidad”, manifestó Mirta Tanarro, presidenta de la asociación, a La Opinión Austral.

En este marco, mediante un proyecto de vinculación, la muestra tiene lugar en sector B del Campus Universitario.

“Nos ayuda a reflexionar y conectarnos con todo este legado”. FEDERICO LAJE, DOCENTE

“Creemos que desde la universidad también tenemos que vincularnos con la cultura y los saberes populares, tener esta conexión con la comunidad local con el legado de la cultura gallega. Armamos este proyecto también en cercanía del Día del Inmigrante, que se festejó ayer”, manifestó el profesor Federico Laje.

“Abrimos la participación a los estudiantes y a la comunidad y trabajamos en particular con algunas asignaturas de las carreras de Letras, Historia y Psicopedagogía”, mencionó el docente.

En cuanto a las cantadoras, Tanarro, manifestó: “En las épocas más difíciles de una España convulsionada, no sólo por las guerras, sino también por la desolación, la hambruna, la falta de trabajo que generaba devastación en las comunidades, ellas aportaban con su alegría y con su canto, una energía renovada para poder circular nuevas formas de poder llevar la vida adelante“.

Para cerrar, Laje invitó a recorrer la muestra: “Pueden pasar en cualquier momento y ver las imágenes y distintos objetos culturales que exponemos, nos ayuda a reflexionar y conectarnos con todo este legado”.

La muestra continuará en exposición hasta este 12 de septiembre en el Sector B del Campus Universitario de la UNPA-UARG, sito en avenida Gregores y Piloto “Lero” Rivera en Río Gallegos.