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El Museo de Arte Eduardo Minnicelli presenta “Patrimonio vivo”, una nueva muestra que reúne obras de su colección en el marco del camino hacia los 30 años de su creación.

A partir de este jueves 7, la exposición propone un recorrido organizado en distintos ejes -territorio, memoria, identidad, materia, gesto, imaginación y prácticas artísticas contemporáneas-que habilitan múltiples formas de acercamiento al patrimonio. Desde esta perspectiva, la muestra invita a una lectura activa, sensible y situada de las obras, promoviendo el diálogo entre pasado y presente.

En este sentido, “Patrimonio vivo” no sólo se presenta como una exhibición, sino también como una herramienta pedagógica fundamental. La apertura y circulación del patrimonio hacia la comunidad se consolidan como una estrategia clave para fortalecer el acceso, el aprendizaje y la construcción colectiva de conocimiento, poniendo en valor la colección del museo como recurso educativo. La democratización de la colección se posiciona así como un eje central en la construcción de experiencias formativas significativas.

Más actividades

Como parte de las actividades complementarias, se desarrollarán propuestas abiertas al público en general, especialmente dirigidas a docentes y estudiantes de todas las áreas que deseen formarse y profundizar en este campo.

El sábado 16 de mayo, de 18:00 a 00:00, el museo será parte de La Noche de los Museos, sumándose a esta propuesta cultural con actividades especiales y apertura extendida.

El sábado 23 de mayo, a las 16:00, tendrá lugar el conversatorio presencial: “Patrimonio vivo: enseñar con la colección”. La participación requiere inscripción, la cual se habilitará el 16 de mayo. Los cupos son limitados.

En tanto que el sábado 6 de junio se realizará el conversatorio de instancia virtual “Patrimonio vivo: enseñar con la colección”, orientado a ampliar y federalizar el acceso a las acciones educativas y formativas del museo en todo el territorio provincial. También requiere inscripción previa la cual estará habilitada a partir del 18 de mayo.

Ambos conversatorios son gratuitos y están dirigidos al público en general interesado, especialmente a docentes y estudiantes de todas las áreas que deseen formarse y fortalecer sus prácticas en este campo.

Las inscripciones se realizarán a través de las redes sociales @museominnicelli accediendo al enlace disponible en el perfil.