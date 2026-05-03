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En el predio de La Rural en CABA, la provincia de Santa Cruz continúa participando de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
El Stand 3238 del Ente Cultural Patagonia se colmó de público este sábado para la presentación de “Patagonia musiquera: Historia y memoria”, encabezada por el cantautor e investigador Oscar Payaguala, acompañado por Diego Aguirres, Néstor Cheuqueman y Marcelo Falcón. La propuesta combinó relatos, música y proyecciones, ofreciendo un recorrido por las raíces del canto patagónico y su legado artístico.
Payaguala, con 50 años de trayectoria y oriundo de Pico Truncado, compartió con emoción: “Si nosotros dejábamos pasar esta oportunidad, la historia quedaba renga. Había que hacer un homenaje a los grandes maestros que nos marcaron la huella“.
Sobre la relevancia de la presentación, agregó: “Es un orgullo, un privilegio. Este regalo en mis 50 años como músico me deja el corazón agrandado”.
El artista también reflexionó sobre la importancia de sostener las raíces frente a las modas: “Nosotros llegamos a donde estamos porque fuimos consecuentes con lo nuestro. Más allá de que tuvimos ofertas para cantar otras cosas, nos quedamos con lo nuestro, porque somos de la Patagonia y no vamos a cambiar”.
En su repaso histórico, Payaguala subrayó el rol de Santa Cruz en la construcción del canto regional: “El libro hace referencia a que Santa Cruz es la cuna del canto patagónico. Desde don Oscar Giménez, don Ravallo, Héctor Rodolfo Peña, el ‘Gato’ Ossés, hasta las voces de Puerto Deseado y Lago Posadas, significa que Santa Cruz es un poco el epicentro del canto patagónico. Y después Giménez Agüero, no podemos obviarlo”.
Con mirada crítica hacia las nuevas generaciones, añadió: “Los chicos están muy expuestos y en el afán del triunfo rápido olvidan sus raíces, ese es el fracaso mayoritario que existe. Por eso este libro es un antecedente, para que sepan qué nació en Santa Cruz y qué le da identidad“.
Durante la jornada también se realizó la presentación del libro “Emociones del Infierno” de Juan Cruz Teyra Morgó, docente y escritor de Comandante Luis Piedra Buena. La obra relata su experiencia personal frente a una denuncia infundada y el recuerdo de su colega Facundo Díaz.
Teyra explicó: “Es contar cómo es volver a una escuela nuevamente en condición de inocente. Es una revancha, un retrato de lo que hay que hacer y tomar en cuenta para poder salir de estos momentos difíciles“.
Sobre su participación, mencionó: “Estoy súper orgulloso de poder llegar acá, poder llegar con la palabra de la docencia, mostrar quién era Facundo y cómo hablamos en nuestra provincia. Lo que no callamos y lo que tenemos ganas de contar justamente en este lugar”.
Este lunes, la jornada incluirá la presentación de la antología poética “Corazón de palabras” de Verónica Zinni y del libro “Chicos del sur” de Doriana Claudia Álvarez que reúne anécdotas e historias reales de estudiantes santacruceños que viajaron a distintas ciudades del país como Buenos Aires, La Plata o Córdoba para iniciar sus estudios universitarios.
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