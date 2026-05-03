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En el predio de La Rural en CABA, la provincia de Santa Cruz continúa participando de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

El Stand 3238 del Ente Cultural Patagonia se colmó de público este sábado para la presentación de “Patagonia musiquera: Historia y memoria”, encabezada por el cantautor e investigador Oscar Payaguala, acompañado por Diego Aguirres, Néstor Cheuqueman y Marcelo Falcón. La propuesta combinó relatos, música y proyecciones, ofreciendo un recorrido por las raíces del canto patagónico y su legado artístico.

Payaguala, con 50 años de trayectoria y oriundo de Pico Truncado, compartió con emoción: “Si nosotros dejábamos pasar esta oportunidad, la historia quedaba renga. Había que hacer un homenaje a los grandes maestros que nos marcaron la huella“.

Este sábado, se presentó el libro “Patagonia musiquera” en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Sobre la relevancia de la presentación, agregó: “Es un orgullo, un privilegio. Este regalo en mis 50 años como músico me deja el corazón agrandado”.

El artista también reflexionó sobre la importancia de sostener las raíces frente a las modas: “Nosotros llegamos a donde estamos porque fuimos consecuentes con lo nuestro. Más allá de que tuvimos ofertas para cantar otras cosas, nos quedamos con lo nuestro, porque somos de la Patagonia y no vamos a cambiar”.

En su repaso histórico, Payaguala subrayó el rol de Santa Cruz en la construcción del canto regional: “El libro hace referencia a que Santa Cruz es la cuna del canto patagónico. Desde don Oscar Giménez, don Ravallo, Héctor Rodolfo Peña, el ‘Gato’ Ossés, hasta las voces de Puerto Deseado y Lago Posadas, significa que Santa Cruz es un poco el epicentro del canto patagónico. Y después Giménez Agüero, no podemos obviarlo”.

Con mirada crítica hacia las nuevas generaciones, añadió: “Los chicos están muy expuestos y en el afán del triunfo rápido olvidan sus raíces, ese es el fracaso mayoritario que existe. Por eso este libro es un antecedente, para que sepan qué nació en Santa Cruz y qué le da identidad“.

Néstor Cheuqueman fue uno de los músicos que acompañó la presentación.

Durante la jornada también se realizó la presentación del libro “Emociones del Infierno” de Juan Cruz Teyra Morgó, docente y escritor de Comandante Luis Piedra Buena. La obra relata su experiencia personal frente a una denuncia infundada y el recuerdo de su colega Facundo Díaz.

Teyra explicó: “Es contar cómo es volver a una escuela nuevamente en condición de inocente. Es una revancha, un retrato de lo que hay que hacer y tomar en cuenta para poder salir de estos momentos difíciles“.

Juan Cruz Teyra Morgó presentó el libro “Emociones del Infierno”.

Sobre su participación, mencionó: “Estoy súper orgulloso de poder llegar acá, poder llegar con la palabra de la docencia, mostrar quién era Facundo y cómo hablamos en nuestra provincia. Lo que no callamos y lo que tenemos ganas de contar justamente en este lugar”.

Este lunes, la jornada incluirá la presentación de la antología poética “Corazón de palabras” de Verónica Zinni y del libro “Chicos del sur” de Doriana Claudia Álvarez que reúne anécdotas e historias reales de estudiantes santacruceños que viajaron a distintas ciudades del país como Buenos Aires, La Plata o Córdoba para iniciar sus estudios universitarios.