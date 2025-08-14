Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Francisco Nieto Salazar (10) de Caleta Olivia se coronó campeón en la categoría Solista de Malambo Menor en el Certamen Nacional “Pequeños y grandes artistas” que tuvo lugar en La Falda, provincia de Córdoba.

“Estoy muy feliz”, afirmó el malambista santacruceño en diálogo con Canal 2 – Caleta Video Cable.

“A las 4:00 cuando dieron los resultados, estaba durmiendo y me desperté por los gritos, mi papá me despertó y ahí me sentí re bien”, compartió.

“Siento emoción en el escenario, felicidad”, expresó y acotó “mi abuela dice que me transformo”.

“Mi mamá está re emocionada. Competí con los de 13-14 años y yo tengo 10, soy el más chiquito de la categoría”, comentó.

Cabe mencionar que en 2024, Nieto Salazar compitió en el mismo certamen, pero en la categoría Infantil.

Además, sobre lo que vendrá adelantó: “Quiero seguir aprendiendo más cosas y quiero seguir para ir a Cosquín y a Laborde”.

Para finalizar, Salazar Nieto agradeció a “todas las personas que colaboraron con mi rifa y a la Expo Invierno”.

Cabe mencionar que además en Solista de Canto Juvenil, Victoria Maldonado de Koraiken de Puerto San Julián y en Solista de Malambo Mayor, Marcos García de Caleta Olivia, lograron el tercer puesto. En Conjunto Femenino Mayor, Koraiken de Puerto San Julián recibió una mención especial.

