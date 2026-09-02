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Bajo la curaduría de Gabe Macede y con la asistencia de Melina Monzón, este jueves a las 20:00 inaugurará la muestra colectiva “Laboratorio textil. Poéticas de lo diverso en la Patagonia” en el Museo de Arte Eduardo Minnicelli.

“Hubo una convocatoria abierta, son 15 artistas seleccionados. Al proyecto lo vengo trabajando hace mucho tiempo y me interesaba reunir artistas de diferentes disciplinas y que, a través del textil, podamos trabajar en conjunto y hacer una gran muestra de nuestro arte textil en la ciudad”, manifestó Gabe Macede en los estudios de Radio LU12 AM680.

“Lo que me interesa es el cruce entre disciplinas y lenguajes y que sean lenguajes que nos representen a nosotros también como región, como santacruceños, como patagónicos. La lana ocupa un lugar muy importante, pero también al empezar a conversar con otras materialidades que quizás tienen que ver con lo industrial, empieza a cambiar el mensaje”, expuso.

El locutor Carlos Saldivia entrevistó al artista Gabe Macede en los estudios de Radio LU12 AM680. Foto: José Silva/La Opinión Austral

También dio a conocer que “una de las 15 obras que hay habla específicamente de las artesanas de la ciudad. Me parecía muy importante que las artesanas tomen su lugar en el museo porque no creo en la diferencia entre arte y artesanía, creo que una no existe sin la otra y que ambas se potencian”.

“Hay mucho fieltro, hay muchos trabajos de lana, también el reciclaje textil toma un lugar importante. Hay que ponernos en contexto de que estas materialidades que tenemos todos en casa sirven para hacer, sirven para enseñar, no es necesario comprar ni nada, la reutilización también es importante y lo es si vamos a plantear un futuro, un futuro que sea amigable con la naturaleza”, señaló.

Arte textil en los espacios

Sobre el arte textil, Macede recordó: “Desde los ’60, ’70, hay grandes artistas de Argentina y Latinoamérica que experimentan con el arte textil, pero hace no muchos años el arte textil está tomando muchos espacios de museos, expositivos y también de proyectos creativos”, señaló.

En lo personal, expuso: “Mi formación es específicamente en moda y en diseño de moda, pero las artes textiles a mí me han permitido también expandir mis conocimientos, me ha permitido formar mi proyecto, formarme como artista y como diseñador, entonces me pareció importante que esa información y esa experiencia también sea compartida”.

“No creo en la diferencia entre arte y artesanía”. GABE MACEDE, ARTISTA

Asimismo, compartió: “Siempre me llamó mucho la atención el futuro, siempre me pareció que de alguna manera con la moda uno puede percibir ciertas hipótesis a futuro, entonces me dediqué a la moda. Cuando volví de la pandemia, en Gallegos me encontré con una cantidad de artistas en la ciudad que me abrió mucho la mente, mucho más que cuando estuve en Buenos Aires o grandes ciudades, porque entre los artistas se puede hacer comunidad, podemos crear en conjunto, podemos experimentar de diferentes formas, diferentes disciplinas, diferentes lenguajes artísticos“.

Adelantó que tras la inauguración de la muestra habrán más actividades. “Tendremos un taller de libro de artista textil para cualquiera que quiera ver este mundo y también vamos a dar una charla con Mariela Ronconi, quien es artista visual y especialista en el futuro del diseño. Vamos a dar una charla sobre el futuro del arte textil para todo estudiante, sobre todo estudiantes interesados ya sea en diseño, moda o artes visuales”, comentó.

“Estoy muy sorprendido por la calidad de obra, la calidad de presentaciones que tienen los artistas. Estamos muy preparados en el sur, estoy convencido de que en el sur se produce arte y se diseña un futuro, sobre todo, por lo menos desde lo textil, lo veo, hay una impronta muy marcada. Es una invitación para que, si les llama la atención, cualquiera de nosotros podemos hacer arte”, invitó.

Finalizando, Macede agregó: “Es mi primera muestra como curador, estoy muy feliz y muy contento por la oportunidad que me da el museo de poder seguir formando mi carrera desde mi ciudad y no tener la necesidad de tener que viajar o irme, como alguna vez lo tuve que hacer. Ahora hay más puertas abiertas para poder aprender sin necesidad de irnos”.