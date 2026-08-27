Con la organización de la Asociación Ottovolante Sulcis y la Fundación Cerdeña, en septiembre tendrán lugar residencias artísticas de arte textil en Sant’Antioco con el proyecto “Tejer el arte: una cantera hacia el futuro”.

“Es una reunión de artistas donde vamos a trabajar durante 15 días y producir una obra que quedé en el museo. Son esas cosas que pensás que nunca te van a tocar”, manifestó Silvia Mirelman a La Opinión Austral.

Sobre cómo llegó la invitación, comentó: “Fue un poco gracias a un contacto que tenía con la organizadora, la conocí en Uruguay cuando fui a exponer en un salón de textil y vidrio que se realiza todos los años en distintos lugares de Uruguay y Chile. La conocí en el estudio de otro colega, me tuvo en cuenta y me mandó la invitación, se ve que le gustaron las cosas que hacía”.

Para postulación tuvo que presentar tres obras y una propuesta. Las obras presentadas fueron: “…Y el viento patagónico”, realizada en telar de alto lizo; “Hielo y paisaje, imágenes de mi Patagonia”, realizada en vidrio plano traslúcido trabajado en vitrofusión sobre base ondulada; “5 pescados en los ríos y lagos de Santa Cruz”, obra tridimensional en colaboración con Susana Suárez.

“Yo hago tapiz clásico, pero el arte textil es muy amplio. Soy de las pocas que sigue tejiendo en los telares e interesada por la técnica. La propuesta es una obra de arte textil que tuviera algo que ver con la cultura de allá, era medio complicado porque no conozco Cerdeña, pero pude hacerlo mirando las técnicas que usan en los telares de allá, la parte textil y un poco el paisaje”, comentó.

Mirelman dictando una clínica de técnicas avanzadas en telar de peine (María) en mayo de 2025 en Punta Arenas, con la colaboracion de Patricia Gotta.

La residencia se desarrollará del 20 de septembre al 6 de octubre y contará con la participación de seis artistas. “Dos son de Cerdeña, hay una uruguaya y una chilena que las conozco porque estuvieron en el Salón de Arte de Textil y Vidrio en Uruguay, la sexta persona no sé quién es, pero calculo que es de otro país”, mencionó.

Si bien la organización se ocupa de los gastos, el costo de traslado para llegar a Italia corre por cuenta de cada artista. “La Secretaría de Cultura me ha aportado el pasaje para llegar a Italia, muy gentilmente se ofrecieron y le quiero agradecer, no es poco”, valoró.

La difusión

Con su base de conocimientos y prácticas, Mirelman comenzó a enseñar hace ya un par de años. “En una época, estuve en PREPAP dando clases de telar básico, telar María o de peine y después, dejé. El año pasado en el Centro Gallego di un curso de ñandutí, la técnica del encaje paraguayo. Tuve un grupo de alumnas que me entusiasmaron mucho porque tenían muchas ganas de aprender”, contó.

Silvia Mirelman junto al telar a pedal. FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Mientras se prepara para la residencia, Mirelman sigue produciendo. “Desde hace un par de años, empecé con los telares de pedales. Ahora, estuve ensayando para el trabajo que voy a hacer allá, tiñendo lanas para llevar, no tiño con tintes naturales, tiño con anilina porque necesito colores específicos, estoy preparando todo eso y haciendo algunas cosas más. También estoy haciendo un curso online para los telares a pedales que para mí es más o menos nuevo, es muy interesante”, manifestó.

Para finalizar y contando los días para viajar, reconoció que está un poco “ansiosa, pero muy contenta”.