Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, junto con el Consulado de la República Argentina en Recife, presentan el Argentina Creativa Market | Galerías de Arte en el marco de la V Edición de Art.PE, Feria de Arte Contemporáneo de Pernambuco 2026, con el objetivo de promover la internacionalización del arte contemporáneo argentino, en colaboración con las redes y cámaras de galerías de arte argentinas Circular Norte, Cuero, Junta, Giro y Faro.

A partir de una convocatoria abierta de alcance nacional, realizada a través del Directorio Argentina Creativa | Galerías de Arte, se seleccionaron espacios de diferentes regiones de Argentina que presentan obras de artistas que exploran distintos lenguajes, como fotografía, videoperformance, pintura, arte textil, escultura e instalación.

Con el eje curatorial “Territorios e Identidades”, la propuesta parte de la idea del cuerpo y el territorio como dimensiones indisociables, entendiendo el territorio no solo como espacio geográfico, sino también como lugar de memoria, pertenencia, conflicto, deseo y transformación.

Fotograma de al videoperformance”Cuerpos protegidos” de Ale Montiel.

La selección, realizada por el Comité Curatorial integrado por Cristiana Tejo, Camila Bechelany y Beth da Matta, reúne diferentes formas de percibir, habitar y transformar estos territorios.

El conjunto evidencia una producción contemporánea marcada por las relaciones entre cuerpo, materia, paisaje y memoria, al tiempo que pone en valor la diversidad regional y la pluralidad de la escena artística argentina.

La presencia de galerías de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Salta, Jujuy, Tucumán y Santa Cruz refleja la diversidad de la producción artística del país y destaca el papel de estos espacios en la construcción y proyección de los ecosistemas artísticos de sus respectivas regiones.

Entre las galerías seleccionadas se encuentra Laguanacazul de El Calafate con la obra “Cuerpos protegidos” de Ale Montiel, quien propone una reflexión sobre la relación entre cuerpo y territorio a partir de una videoperformance realizada en el Parque Nacional Sierra de las Quijadas, en San Luis.

La obra cuestiona las ideas de control y extractivismo al presentar la tierra como una entidad viva y sintiente, acercando cuerpo y territorio en una reflexión sobre pertenencia, cuidado y resistencia.

La V Edición de Art.PE 2026 tendrá lugar del 14 al 18 de octubre en el Recife Expo Center de Recife, Pernambuco