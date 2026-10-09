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En el Anfiteatro Solar de Piedra de la ciudad de Tanti, en el Valle de Punilla, provincia Córdoba, desde este miércoles 7 y hasta el lunes 12 de octubre, se está desarrollando el Campeonato Nacional de Malambo Femenino 2026.

Tras haber clasificado en el selectivo provincial que tuvo lugar el 29 y 30 de agosto en Cañadón Seco, la delegación de Santa Cruz está integrada por Vidal-Rojo de Tierral en Pareja de Danza Tradicional Infantil.

En categoría Menor, los representantes son Quiroga- Queupul de Tierra Mística en Pareja de Danza Tradicional; Sol Abigail García de El Entrevero en Solista de Malambo Femenino; Luis Ariel Oyarzún de Tierra Mística en Solista de Malambo Masculino; El Entrevero y Facón Grande en Conjunto de Malambo Femenino y El Entrevero en Conjunto de Malambo Masculino; Lamgenwen en Conjunto de Danza Tradicional; y Tierra Mística en Conjunto de Danza Femenino.

Alina Nair Páez se clasificó al Campeonato Nacional de Malambo Femenino en Tanti, Córdoba.

En categoría Sub 17, compiten Jasmín Ochoa de Tierra Mística en Solista de Malambo Femenino Sub 17 mientras que en categoría Juvenil, los representantes son Iván Sánchez de E.D.HU.C.AR en Solista de Malambo Masculino; Ramírez-Chiguay de Newenkelen en Pareja de Danza Tradicional; y María Giuliana García de El Entrevero en Solista de Malambo Femenino.

En la categoría Mayor, participan Sandoval y Pazo de El Surero en Pareja de Danza Tradicional; El Entrevero y Nuevos Vientos en Conjunto de Malambo Femenino; Escuela Provincial en Conjunto de Malambo Masculino; Luciano Paso de El Surero en Solista de Malambo Masculino, Alina Páez de El Entrevero y Aldana Godoi de Amakaik en Solista de Malambo Femenino y El Entrevero en Conjunto de Danza Femenino.

En la categoría Adulto, los representantes son Perla Florers de Sheuen en Solista de Malambo Femenino y Cisterna-Ramírez de Newenkelen en Pareja de Danza Tradicional.

Completa la delegación, en categoría única, El Entrevero en Conjunto de Malambo Mixto, El Bagual en Pareja de Danza Estilizada y El Entrevero en Conjunto de Danza Estilizada.

En esta oportunidad, El Bagual que había clasificado en Conjunto de Danza Tradicional en categoría Mayor no pudo viajar.

La santacruceña Noelia Barrionuevo es la actual campeona de Malambo Femenino.

Por Santa Cruz, las aspirantes a campeona nacional de Malambo Femenino son la caletense Alina Páez y la riogalleguense Aldana Godoi, quienes subirán al escenario durante este fin de semana. Este sábado, será el turno de la subcampeona provincial, Godoi, y el domingo, el de la campeona.

“Es mucha responsabilidad y hay que seguir trabajando mucho más. Esta categoría, más allá del malambo y de la técnica, también tiene mucho de madurez y de interpretación. Es otro rol porque ya somos mujeres, somos más grandes, y eso es a lo que aspira esta categoría”, había afirmado semanas atrás Páez a este medio.

Por otro lado, La Opinión Austral pudo saber que tras poder resolver los inconvenientes de traslado que se le presentaron a último momento, Aldana Godoi finalmente pudo llegar a Córdoba y podrá representar a Santa Cruz.

Es de destacar que la actual campeona de malambo femenino es la santacruceña Noelia Barrionuevo, quien se encuentra en Tanti y será parte del evento.