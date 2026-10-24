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El diseño de Gerardo Escobar llegó hasta Buenos Aires para vestir a la periodista Evelyn Von Brocke en ocasión de la primera edición de los Martín Fierro de la Música, que se celebró el 14 de octubre en el Teatro Tango Porteño, con cobertura especial del Grupo La Opinión Austral.

“Evelyn es muy amiga de Marianela Báez, una modelo de Buenos Aires a la que he vestido. Unos días antes, ella había publicado un vestido que le había hecho y Evelyn le consultó quién era el diseñador, le pidió mi WhatsApp y me escribió”, contó Escobar a Radio LU12 AM680.

“Nos escribió casi a último momento, tres días antes, y teníamos que mandar el vestido antes del feriado, porque el evento era el miércoles. Estamos acostumbrados a tomar medidas, hacer pruebas, ver la reacción de la clienta, nos gusta trabajar y llevar un proceso. Esto fue más que un desafío porque nos mandó tres medidas, nada más, y con eso tuvimos que jugar, investigarla, mirar imágenes en redes, porque personalmente no la conocemos. Imaginar y calcular, salió eso y quedamos muy pero muy contentos”, afirmó.

Evelyn Von Brocke en los Martín Fierro de la Música.

“Fue algo muy lindo para nosotros, somos del sur y poder llegar a un evento así en Buenos Aires… ¡wow!, super contentos. Fue todo un desafío”, afirmó.

Gerardo Escobar y su pareja Juan Zalazar son maquilladores y estilistas, y juntos comenzaron a recorrer el camino del diseño de alta costura. Sobre el proceso de creación, Escobar explicó: “Primero, siempre les consulto a mis clientas o a quien voy a vestir, qué es lo que le gusta resaltar, cómo se siente, con qué se podría sentir bien y con todo eso, le armamos un boceto y ahí fuimos debatiendo y resolviendo cositas que ella quería destacar, por ejemplo las manguitas, el corte del vestido. Ella quería un negro, pero le dijimos que sería mejor un azul para que resalte sus ojos, darle un poquito más de vida, un negro es un básico, es algo seguro y este era un poquito más arriesgado. Era un azul noche bien profundo, se veía bien ese azul, pero en fotos se veía como si fuese negro”.

El diseño, consideró, es “un poco dramático, el brillo, es más un estilo elegante”.

Escobar reconoció que cuando llegó el vestido “pudimos dormir tranquilos. Nos mandó un audio diciendo que le encantó, que no puede creer que a distancia y con tres medidas, se lo puso y le quedó perfecto, que dormía ya con el vestido, como si fuera un zapato nuevo”.

Que el diseño fuera utilizado por Von Brocke en una premiación le dio una amplia visibilidad. “Estamos felices porque el vestido salió en un montón de programas, nuestro bebé salió en un montón de programas, fue criticado por lo bueno, por lo malo”, mencionó.

En este sentido, señaló: “Evelyn fue muy elegante para lo que era el Martín Fierro de la Música, ella era parte del público, por así decirlo, y los protagonistas eran los músicos, entonces eso también llamó mucho la atención, estaba más elegante que la gente que iba a recibir un premio. Creo que se destacó más que muchos músicos, que eran los protagonistas de la noche“.

“Es muy lindo el mundo de la moda, pero no nos dan mucho espacio. De a poquito, vamos remando, estamos haciendo trabajitos hasta que se nos dé, esto fue un gran paso, un gran logro, que nos hayan visto por redes. También para nosotros, como para Evelyn, fue un riesgo, porque capaz ella confiaba en nosotros, le llegaba un vestido, era cualquier cosa, y le quedaban dos días. Estamos felices porque confiaron”, manifestó.

Finalizando, adelantó que en diciembre tendrán dos desfiles en Ciudad de Buenos Aires y en marzo participarán de la Argentina Fashion Week.

“Nos van reconociendo y, de a poco, nos van dando ese espacio”, concluyó.