En el marco de Encuentros en Fundacruz, Patricia Viel y Claudia Ferretto brindaron la charla abierta “Una posible Historia del Arte en Santa Cruz” durante la cual compartieron las primeras conclusiones después de haber dictado el seminario “243.943 KM2 Superficie Visual. Una posible Historia del Arte de Santa Cruz”, durante el primer semestre de este año.

“Es un tema que nos atraviesa y que es necesario abordarlo”.

Sobre la participación en la actividad, que tuvo lugar el domingo 31 de agosto, Ferretto manifestó a La Opinión Austral: “Nos sorprendió mucho. Fue un domingo a la tarde y pensábamos: ‘¿quién va a venir a escuchar Historia del Arte en Santa Cruz?’ y se llenaron todas las sillas”.

Claudia Ferretto destacó el interés de la comunidad en conocer la historia del arte de Santa Cruz. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“La gente hacía muchas preguntas, terminamos la charla y se quedaron todos sentados, es un tema que nos atraviesa y que es necesario abordarlo. Nosotros empezamos a abordarlo con muchísima humildad, no es algo que esté acabado ni muchísimo menos. Empezamos a indagar, hay gente que se va acercando, hay que armar una narración coral con distintas voces, lo compartimos con la gente y fue muy bien recibido. Estamos con ganas de seguir adelante con el proyecto”, afirmó.

Claudia Ferretto y Patricia compartieron las primeras conclusiones del proyecto que llevan adelante. Foto: gentileza Fundacruz

En cuanto a la continuidad del proyecto, mencionó que tras haber ganado la beca del Fondo Nacional de las Artes para desarrollar la capacitación, ahora “estamos en el momento de buscar otras líneas de financiamiento para poder abordar el trabajo, demanda muchísimas horas y necesita otras manos, así que estamos en ese proceso, pero hay interés comunitario y hay ganas de parte nuestra, así que creo que se va a poder hacer“.