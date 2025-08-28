Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La charla abierta “Una posible Historia del Arte en Santa Cruz”, a cargo de Patricia Viel y Claudia Ferretto, se realizará este domingo a las 17:00 en el marco de Encuentros en Fundacruz.

Con entrada libre y gratuita, la actividad tendrá lugar en Fundacruz – Casa de la Cultura, sito en Gobernador Lista 60 en Río Gallegos.

“Es un proyecto que comenzamos hace más de un año con Patricia Viel porque veíamos la necesidad de recopilar todo lo que se había hecho en Santa Cruz respecto a las artes visuales”, abrió explicando Claudia Ferretto en diálogo con Radio LU12 AM680.

“Vimos que este tema estaba en las curriculas de todos los niveles educativos, pero no hay un solo libro o lugar donde puedas ver esta historia. La información está suelta, no es accesible, no está disponible. Es una deuda que tenemos con nosotros mismos porque hace a nuestra identidad, a nuestra historia de las artes que cuenta quiénes somos, cómo ha sido nuestra historia y cómo es nuestra cultura. Empezamos a tejer esta posible historia y lo estamos haciendo de manera colectiva. Cada persona que tiene algún trabajo que tiene que ver con esto, lo aporta”, amplió.

“La distancia, la lejanía, el extrañamiento, somos nosotros, es una constante en nuestro arte”.

Luego del dictado del seminario “243.943 KM2 Superficie Visual. Una posible Historia del Arte de Santa Cruz”, durante el primer semestre, Viel y Ferreto compartirán algunas de las conclusiones a las que han arribado.

“Estamos empezando a tejer un corpus, donde podamos tener toda esta historia y que sea accesible para todos los curiosos, para todos los santacruceños y en realidad para todo el país”, indicó.

El arte en Santa Cruz

Ferreto expuso que existe una serie de caracteristicas propias del arte de Santa Cruz.

“La distancia, la lejanía, el extrañamiento, somos nosotros, es una constante en nuestro arte”, señaló inicialmente y continuó exponiendo que “otra cuestión que se repite es la importancia del paisaje, del territorio, de esta naturaleza extrema, omnipresente, lo determinante del clima. Otra de las constantes es la arquitectura, cómo al principio fue inglesa, importada, a la que recorremos como pionera que ha sido retratada por muchos artistas en Santa Cruz”.

“Algo que nos caracteriza es la importancia del territorio, el paisaje come prácticamente la imagen en Santa Cruz, es fotografiado, pintado, dibujado, intervenido, pero siempre está”, subrayó.

También, como tema que persiste está el migrante. “Hay mucha gente que ha venido y elegido como lugar entonces siempre hay una especie de un territorio que se elige y otro que se extraña entonces el tema de la migración también cruza un poco nuestra Patagonia”, marcó.

“Siempre cuesta hacer arte en Santa Cruz, hay mucha autogestión”.

Asimismo, indicó que hay una paleta de colores común en las obras. “Son los colores de la ruta, tenemos todos los colores, pero tienen algo de gris”, mencionó.

En cuanto al rol del artista en la provincia a lo largo del tiempo, sostuvo que “hay algunas cuestiones que son hilos conductores, por ejemplo, siempre cuesta hacer arte en Santa Cruz, hay mucha autogestión, mucho esfuerzo, mucho voluntariado, hay mucho de poner la mano en el bolsillo propio para que las cosas salgan adelante”.

Por último, sobre la expectativa que tienen respecto a la charla, manifestó: “Me gustaría que se lleven preguntas y puedan ver lo que ya vieron, pero de una manera diferente. Y que vean cómo el arte de Santa Cruz habla de nosotros mismos, que lo relacionen con su historia. Que se vayan con algo que les toque el corazón, eso es lo interesante”.